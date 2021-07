l’éther est-il prêt à voler | Invezz

in

Le prix de l’Ethereum (ETH / USD) a augmenté au cours des dix derniers jours consécutifs à mesure que la confiance dans les monnaies numériques s’améliore. L’éther a atteint 2 400 $, ce qui est nettement plus élevé que le creux de 1 700 $ de ce mois-ci.

Fourche dure de Londres

Après avoir connu des difficultés ces derniers mois, Ethereum a récemment suivi une tendance à la hausse, portant sa capitalisation boursière totale à plus de 280 milliards de dollars US. La pièce reste 45% en dessous de son sommet historique de plus de 4 000 $.

Le prix de l’ETH a augmenté pour diverses raisons. Premièrement, Bitcoin a réussi à passer du plus bas de la semaine dernière de moins de 30 000 $ à près de 40 000 $. Ceci est remarquable car les deux devises ont une corrélation étroite. Bitcoin a augmenté en raison de la Fed accommodante et du fait que des entreprises comme Amazon, Tesla, SpaceX et Facebook soutiennent l’écosystème.

Deuxièmement, la demande de produits de financement décentralisé (DeFi) augmente. Selon DeFi Pulse, la valeur totale verrouillée dans l’écosystème DeFi a atteint plus de 67 milliards de dollars. Cette tendance est menée par de grandes sociétés DeFi comme Aave, Maker, Curve Finance et InstaDapp. Les plus grands projets DeFi sont construits à l’aide du réseau Ethereum.

De plus, le prix d’Ethereum augmente en raison de la mise à jour logicielle en cours connue sous le nom de Londres. Cette mise à jour divisera les 13 000 nouveaux Ethers émis chaque jour en trois parties. Le réseau réduira également les tarifs de base dans un processus connu sous le nom de gravure. En conséquence, les éthers seront rares, ce qui entraînera des prix plus élevés. De plus, cette tendance se poursuivra au premier trimestre 2020 alors que les réseaux passeront à un mécanisme de preuve de participation. Dans une note, Katie Talati d’Arca a déclaré :

« Cela ne fera qu’améliorer l’expérience globale de l’utilisateur car, en théorie, il devrait y avoir moins de transactions échouées. Si l’écosystème Ethereum devient plus fort et plus grand, bien sûr, nous en bénéficierons, tout comme les utilisateurs normaux.

Prévision de prix Ethereum

Le graphique journalier montre que le prix de l’Ethereum a formé un triple creux de 1 700 $ en mai, juin et juillet. Il s’agit généralement d’un cas très optimiste. Maintenant, la pièce a réussi à dépasser la moyenne mobile de 25 et 50 jours. Il a également traversé le canal descendant représenté en bleu. Ce sont tous des facteurs haussiers. Par conséquent, il y a une chance que la pièce prenne de l’ampleur en août de cette année. Si cela se produit, le prochain niveau clé à suivre est de 3 000 $.

