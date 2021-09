L’éther monte en flèche à près de 1 000 000 alors qu’il est exposé à 2,9 millions de personnes

in

Ethereum (ETH)

L’éther monte en flèche à près de 4 000 $ alors qu’il est exposé à 2,9 millions de personnes

AnTy3 septembre 2021

Ethereum a trouvé un nouveau supporter dans un nom de premier plan.

Ce nouveau supporter est l’actrice Reese Witherspoon qui a tweeté : « Je viens d’acheter mon premier ETH ! Faisons ça #cryptotwitter » à ses 2,9 millions de followers jeudi soir.

L’entrée de l’actrice, du producteur et de l’entrepreneur sur la scène de la crypto pourrait propulser l’adoption généralisée des crypto-monnaies.

Ether profite déjà d’un rallye époustouflant alors qu’il a grimpé à 3 990 $ vendredi.

La crypto-monnaie a bondi de plus de 130% en valeur depuis qu’elle a atteint le plus bas de juillet. L’éther est maintenant très proche de son sommet historique de la mi-mai de 4 380 $.

Malgré cela, le financement est encore faible bien qu’il ait commencé à augmenter alors que les joueurs à effet de levier commencent à rejoindre le mouvement plus élevé avec le plus haut actuellement à 0,151% sur BitMEX, tandis que sur d’autres échanges, il se situe entre 0,0227% et 0,0734%.

L’intérêt ouvert sur les contrats à terme sur Ether s’élève également à près de 2,8 millions d’ETH, 11,07 milliards de dollars en USD, près de 11,6 milliards de dollars d’ATH en mai, selon Bybt. OI sur CME, cependant, atteint constamment de nouveaux sommets depuis plus d’un mois, actuellement à 852 millions de dollars.

Avec une capitalisation boursière de 465,6 milliards de dollars, Ether se situe à la deuxième place derrière Bitcoin, qui se vante d’une capitalisation boursière de 941,4 milliards de dollars, s’échangeant autour de 50 000 dollars, ayant récupéré 77% par rapport à son plus bas de juillet.

Pour cette raison, l’ETHBTC a eu une tendance à la hausse vers le niveau cible de 0,0850, se situant juste en dessous de 0,08 au moment de la rédaction. Son plus haut sur plusieurs années était de 0,0825 atteint le 15 mai.

L’éther entraîne les autres avec lui

La demande au comptant d’Ether est récemment venue de la manie NFT alors qu’un volume de transaction sans précédent a été enregistré dans l’espace. Cela peut également être vu dans le nombre d’éther brûlé.

Sur le total de 180 000 ETH brûlés depuis la mise en œuvre d’EIP 1559 le 5 août, plus de 28 000 ETH étaient dus au marché NFT OpenSea. Les adresses NFT sont également les plus grosses consommatrices de gaz du réseau Ethereum au cours des deux derniers mois.

EIP-1559 lui-même fonctionne comme un catalyseur pour attirer les investisseurs alors que la tendance à la baisse de l’inflation d’Ether, parfois même inférieure à celle de Bitcoin.

Ethereum a beaucoup grandi au cours des deux dernières semaines, qui ont vu la semaine dernière la mise à niveau de Londres. Le deuxième plus grand réseau s’améliore et se stabilise a facilité une plus grande confiance en Ethereum, a déclaré Michael Gronager, PDG de Chainalysis, dans une interview avec Bloomberg.

En plus de cela, DeFi a grandi et grandi, sans parler de beaucoup d’innovations financières qui se produisent sur la cryptographie, plus que dans le monde de la finance traditionnelle, ce qui pourrait encore conduire à beaucoup d’adoption, selon Gronager.

Cela suscite l’intérêt pour Ethereum, puis entraîne avec lui de nombreuses autres crypto-monnaies, a-t-il ajouté.

Malgré le rallye décisif, QCP Capital recommande que le marché reste méfiant vis-à-vis du risque potentiel de baisse, car «les inversions du risque de front des ETH ont violemment basculé du côté des options de vente. Avec la vitesse de ce mouvement plus élevée, un mouvement brutal de retour à la moyenne ne serait pas trop surprenant. »

