L’éther “pas si unique” devrait être évalué à 1 500 $ – déclare le stratège de JPMorgan, citant la forte concurrence de Cardano, Solana ZyCrypto

L’éther “pas si unique” devrait être évalué à 1 500 $ – déclare le stratège de JPMorgan, citant les menaces de Cardano, Solana

L’unicité d’Ethereum a été remise en question par le géant de la banque d’investissement, JPMorgan, avec des contrats intelligents activés sur d’autres blockchains. Les tueurs d’ETH ne négligent aucun effort dans leur quête pour prendre un grand pourcentage d’applications Ethereum. Le déploiement d’Eth 2.0 peut sauver le roi des altcoins dans la lutte pour conserver la première place.

La position d’Ethereum en tant que foyer de DeFi et de DApps est menacée suite au développement de blockchains de troisième génération soulevant des questions concernant la valorisation de la crypto-monnaie. Le directeur général de JPMorgan, Nikolaos Panigirtzoglou, a exprimé son opinion sur la valeur de l’altcoin au milieu de la montée des tueurs d’éther.

L’éther est surévalué, directeur de JPMorgan

Le directeur général du géant de la banque d’investissement, JPMorgan, Nikolaos Panigirtzoglou a exprimé son opinion selon laquelle l’éther est surévalué car il n’est plus la blockchain unique qu’il était. Fini le temps où Ethereum dominait la scène en tant que seule blockchain proposant des contrats intelligents. Maintenant, d’autres blockchains comme Cardano et Solana ont ajouté des contrats intelligents et sont largement considérées comme le tueur d’Eth.

Selon un ensemble unique de mesures utilisées dans ses recherches, Ethereum qui se négocie à 2 909 $ au moment de la presse devrait être évalué à 1 500 $, ce qui représente une réduction de plus de 50 %. Alors que les développeurs continuent de passer à d’autres blockchains évolutives, les rêves d’un altcoin dépassant Eth qui était sombre gagnent maintenant du terrain. Cette analyse a été un choc pour les passionnés car JPMorgan avait prédit qu’Ethereum surpasserait Bitcoin en 2021.

ETH 2.0 : Le Sauveur

La principale raison de la montée des autres altcoins est due à la congestion de la blockchain Ethereum. Au fil des ans, tous les développeurs ont transféré leurs projets sur Ethereum, ce qui a ralenti la vitesse de transaction et augmenté les frais d’essence. En réponse, Ethereum a commencé à travailler sur Eth 2.0, qui sera une version améliorée largement vantée pour résoudre les problèmes de gaz et de congestion.

Eth 2.0 verra la blockchain enregistrer plus de 50 000 transactions par seconde, ce qui la rendra entièrement évolutive avec des frais réduits. Le retard dans le développement d’Eth 2.0 a conduit au boom de la blockchain de troisième génération, mais Eth 2.0 va changer la donne en mettant fin à tous les doutes contre Ethereum. Bien que d’autres blockchains proposent désormais des contrats intelligents et obtiennent un nombre croissant de dApps, Ethereum a obtenu une adoption plus large au fil des ans.

Pourquoi est-ce important?

Ethereum a été le principal altcoin au fil des ans en raison de son utilité. La phase Alonzo pour Cardano qui a vu l’incorporation de contrats intelligents a commencé avec une pression accrue de Solana et d’Avalanche. Cette compétition sera un énorme test pour le réseau dans les prochains mois.

