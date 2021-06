Ethereum (ETH)

L’éther se redresse après la baisse du week-end après quatre semaines consécutives de sorties

Le prix de l’éther est de nouveau à la hausse après la chute de ce week-end à 1 717 $, près du plus bas de la semaine dernière à 1 700 $, un niveau vu pour la dernière fois le 29 mars.

Au cours des trois derniers jours, le prix de l’Ether a augmenté de plus de 27,5%, allant jusqu’à 2 190 $ mardi, mais toujours en baisse de plus de 50% par rapport à son plus haut historique de la mi-mai à environ 4 382 $ sur Coinbase.

Au milieu de cette hausse des prix, Jim Cramer de CNBC a déclaré lundi qu’il avait récemment ajouté à ses avoirs en Ether après les avoir réduits début mai.

“Je suis retourné dans Ethereum parce que le bitcoin tenait [$30,000]», a déclaré Cramer.

«J’aime l’éthereum parce que les gens l’utilisent beaucoup plus pour pouvoir acheter des choses. Je vais continuer à acheter de l’ethereum. Je pense juste qu’il y a un peu plus de jeu parce que quand vous allez acheter un NFT, quelque chose comme ça, tout le monde veut de l’Ethereum. C’est plus une monnaie.

L’hôte de “Mad Money” a déclaré la semaine dernière qu’il achèterait à nouveau du Bitcoin s’il tombait au niveau de 10 000 $ après avoir vendu la quasi-totalité de ses BTC, car il s’inquiétait de la répression de la Chine contre le commerce et l’exploitation de crypto. Au cours de la récente baisse, le prix du Bitcoin n’est tombé qu’à environ 29 000 $ et se négocie actuellement au-dessus de 35 500 $. BTC 4,55% Bitcoin / USD BTCUSD 35 942,75 $

Changement de sentiments

Alors que cette semaine, les investisseurs et les traders achètent cette baisse, la semaine dernière, les produits et fonds d’investissement Ether ont enregistré des sorties record.

Au cours de la dernière semaine de juin, la tendance est passée du bitcoin à l’éther, portant le poids des sentiments négatifs, selon les données du gestionnaire d’actifs numériques CoinShares.

Les données ont montré que les investisseurs institutionnels ont vendu pour 50 millions de dollars de produits et fonds d’investissement sur Ether, connaissant des sorties de fonds pour la quatrième semaine consécutive.

Les produits et fonds Bitcoin, quant à eux, ont enregistré une septième semaine consécutive de sorties, totalisant 1,3 million de dollars. Pour l’année, les sorties de bitcoins ont atteint environ 490 millions de dollars.

“Nous nous attendons à ce que la consolidation du bitcoin se poursuive au cours des prochaines semaines jusqu’à ce qu’un mouvement décisif ait lieu”, a déclaré Pankaj Balani, PDG de l’échange de dérivés cryptographiques Delta Exchange.

Dans l’ensemble, les produits d’investissement crypto ont connu leur quatrième semaine consécutive de sorties, totalisant 44 millions de dollars. Ce sentiment négatif perdure depuis la mi-mai, avec des hors-la-loi hebdomadaires nets atteignant 313 millions de dollars, soit 0,8% du total des actifs sous gestion.

Les actifs cryptographiques sous gestion (AUM) ont également diminué la semaine dernière à environ 38 milliards de dollars, contre 65 milliards de dollars fin avril. Cette semaine, cependant, peut apporter un changement de sentiments et de flux.

