L’éther tombe sous k et le bitcoin à près de 500, mais l’exploitation minière reste extrêmement rentable

Pour que l’extraction de Bitcoin ne soit pas rentable, le prix du principal actif cryptographique doit baisser de 88,5% de plus.

Bitcoin est en baisse de 16% par rapport à son sommet historique de 69 000 $, se négociant actuellement à moins de 58 000 $.

Aujourd’hui, le marché a encore plus baissé, le prix du Bitcoin tombant à 56 750 $ tandis que l’Ether est tombé à près de 3 970 $, et la capitalisation boursière totale de la crypto a glissé à 2 60 000 milliards de dollars.

Avec le déclin observé sur le marché de la cryptographie, cela a entraîné des liquidations et une réinitialisation ultérieure des taux de financement.

« Avec les taux de financement tombant maintenant à des niveaux neutres, il semble y avoir un équilibre sain entre la demande longue et courte sur le marché », a déclaré Arcane Research dans une note de recherche.

Selon certains, certaines personnes pourraient retirer des bénéfices de la table avec une « bonne bataille » entre les acheteurs à long terme et les spéculateurs à effet de levier.

Pendant ce temps, la baisse du prix des pièces de monnaie comme le SHIB suggère également « d’éliminer une partie de la spéculation » conduite par les commerçants de détail, a déclaré l’analyste de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone. SHIB -11,78% SHIBA INU / USD SHIBUSD 0,00 $

« Un certain nettoyage des pièces meme pourrait faire pression sur les piliers en tant que partie nécessaire de l’écosystème en évolution et en renforcement. » « Nous disons que le plus tôt sera le mieux pour que les pièces de la machine de spéculation subissent une purge, afin de passer au processus d’adoption des actifs cryptographiques dans les portefeuilles d’investissement. »

Cependant, le marché haussier n’est pas encore terminé car MVRV, qui mesure le rapport entre la capitalisation boursière de BTC et la capitalisation réalisée, est encore loin des sommets précédents, ce qui indique que BTC a encore plus de marge de manœuvre.

Pendant ce temps, le dollar s’est redressé depuis la réunion du FOMC de juin, atteignant mardi un plus haut de 16 mois en raison des attentes croissantes d’un resserrement de la politique monétaire à l’horizon.

« Un billet vert plus fort vous ferait croire que les mêmes vents favorables qui ont propulsé les prix des actifs mondiaux – y compris BTC et crypto – au cours des 18 derniers mois commencent à s’inverser, et cette hypothèse ne serait pas tout à fait erronée », a noté Delphi Digital.

Mais pour que l’extraction de Bitcoin ne soit pas rentable, le principal actif cryptographique doit chuter de manière significative, jusqu’à 88,5% de plus.

En effet, pour la plus grande société d’extraction de crypto en Amérique du Nord, Marathon Digital Holdings, le taux d’équilibre sur Bitcoin après prise en compte des coûts d’énergie et d’hébergement, est de 6 500 $, selon son PDG Fred Thiel.

« C’est évidemment une entreprise très rentable », a déclaré Thiel sur « QuickTake Stock » de Bloomberg. « Nous pouvons exploiter ce marché pendant assez longtemps. Bitcoin devrait évidemment chuter de 80% avant qu’il ne devienne un endroit difficile pour nous, donc nous sommes assez à l’aise avec où sont nos coûts en ce moment.

Selon les données compilées par le fournisseur de dérivés cryptographiques FRNT Financial Inc, Marathon a l’un des coûts miniers les plus bas par pièce.

Comme nous l’avons signalé, le mineur de Bitcoin Hut 8 exploitait Bitcoin à un coût de moins de 3 000 $ par BTC au troisième trimestre, lorsqu’il a livré pour la première fois des GPU de pointe, 10 000 puces NVIDIA, « offrant des marges d’environ 95 %.

Au troisième trimestre, Marathon a augmenté son taux de hachage à 2,7 exahashs par seconde et a généré 1 252 BTC, soit un bond de 91 % par rapport au trimestre précédent. La société s’attend à ce que 130 000 machines déjà achetées soient mises en service d’ici la mi-2022.

Il envisage actuellement de lever 650 millions de dollars en vendant des obligations convertibles et d’utiliser le produit pour moderniser son équipement minier et même financer des acquisitions.

« Avoir des liquidités au bilan nous permet de profiter des opportunités d’acheter plus de mineurs, ou nous pourrions potentiellement acquérir des sociétés minières, nous pourrions investir dans des technologies qui pourraient considérablement réduire ou améliorer l’efficacité énergétique de nos opérations minières », a déclaré Thiel. « Nous voulons être agiles, nous voulons avoir de l’optionnalité. »

