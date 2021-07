L’Ethereum jalonné surpasse l’ETH miné

in

Ethereum verrouillé dans le contrat de dépôt ETH 2.0 continue de surperformer celui extrait quotidiennement, ce qui est un signe haussier, selon l’analyste de marché Lark Davis.

Il expliqua :

«Ethereum 2.0 compte 195 878 validateurs qui gèrent le réseau avec un total de 6 268 millions d’ETH déposés. Actuellement, nous voyons plus d’Ethereum par jour affluer dans ETH 2.0 pour parier que ce qui est extrait. HAUSSIER!”

Ethereum 2.0 (ETH 2.0), également connu sous le nom de Beacon Chain, a été lancé en décembre 2020 et a été considéré comme un changeur de jeu qui cherche à faire passer le mécanisme de consensus actuel de preuve de travail (POW) à une preuve d’enjeu. cadre (POS). Il est promu que les points de vente sont plus écologiques et rentables.

L’algorithme de preuve de participation permet à la confirmation de bloc d’être plus économe en énergie et nécessite que les validateurs mettent en jeu Ether au lieu de résoudre un puzzle cryptographique. De plus, la transition d’Ethereum vers la preuve d’enjeu permettra à la blockchain de voir les mises à jour, y compris le sharding, ce qui améliorerait l’évolutivité. Selon les analystes de JP Morgan, un changement dans le mécanisme de consensus des points de vente pourrait monter en flèche jusqu’à 40 milliards de dollars dans l’industrie du jalonnement.

L’utilité d’Ethereum devrait augmenter

Selon Santiment, la baisse continue des frais moyens d’Ethereum pourrait augmenter ses niveaux de profit. Le fournisseur de métriques en chaîne a déclaré :

“Les frais moyens d’Ethereum ont chuté à 2,19 $, ce qui est le plus bas du deuxième actif de capitalisation boursière depuis décembre 2020. C’est un signe prometteur que l’utilité de l’ETH pourrait augmenter avec peu d’impact. des tarifs qui entravent un trafic sain. “

En outre, le nombre d’adresses ETH détenues pendant plus d’un an continue d’augmenter.

Alors que le nombre de détenteurs d’Ethereum continue d’augmenter, il reste à voir si cela poussera l’ETH plus haut pour regagner le terrain perdu sur la base du récent krach du marché de la cryptographie.

