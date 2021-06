L’Éthiopie fait face à une famine d’origine humaine

La région éthiopienne du Tigré est confrontée à une urgence alimentaire de plus en plus grave, avec environ 350 000 personnes menacées par la famine. C’est la crise de famine la plus grave au monde en ce moment, et elle est presque entièrement d’origine humaine.

La région, située dans le nord du pays, est en proie à un conflit depuis novembre, lorsqu’un différend politique entre le gouvernement central éthiopien et le Front populaire de libération du Tigré (TPLF), le parti politique qui représente la région du Tigré, a dégénéré en guerre ouverte. . La Force de défense nationale éthiopienne s’est depuis associée aux troupes de l’Érythrée voisine et à d’autres milices en Éthiopie, en particulier les forces amhara, dans la bataille contre les forces de défense tigréennes.

Les combats ont eu des conséquences horribles. Des rapports crédibles font état d’atrocités commises par toutes les parties au conflit, notamment des massacres, des viols en masse, ainsi que des destructions et des pillages de biens. En avril, plus de 1,7 million de personnes avaient été déplacées à l’intérieur du pays et plus de 60 000 réfugiés ont fui vers le Soudan voisin depuis novembre.

L’accès à l’aide a été irrégulier et en mai, les Nations Unies ont confirmé un rapport de CNN selon lequel les troupes fédérales éthiopiennes et les forces alliées empêchaient les fournitures humanitaires d’entrer dans certaines parties du Tigré – une accusation démentie par le gouvernement éthiopien.

Pris ensemble, les experts et les observateurs craignaient que cela ne dégénère en une crise de famine massive. Maintenant, cette crise est arrivée.

Ce que nous voulons dire quand nous disons « famine »

Ce qui se passe au Tigré est la pire crise alimentaire au monde depuis une décennie, depuis la famine dévastatrice en Somalie en 2011.

Environ 350 000 personnes au Tigré sont confrontées à une « catastrophe » alimentaire, ce qui signifie qu’elles souffrent de famine. Cette classification est basée sur la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire (IPC), un indice mondial qui repose sur les évaluations des agences des Nations Unies et d’autres organisations non gouvernementales régionales et internationales.

« Catastrophe » est la classification la plus élevée, au niveau 5. Selon l’évaluation de l’IPC, le risque de famine existe dans plusieurs poches vulnérables du Tigré, mais des millions d’autres dans la région risquent de tomber dans cette catégorie. À l’heure actuelle, plus de 5,5 millions de personnes, soit environ 60 pour cent de la population du Tigré, sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Pas moins de 2,1 millions sont en phase « d’urgence », un niveau inférieur à la catastrophe, et 3 millions de personnes sont en phase de « crise ».

“Nous sommes à un stade où il est inévitable que des milliers, probablement des dizaines de milliers, d’enfants meurent de faim le mois prochain”, a déclaré Alex de Waal, professeur de recherche et directeur exécutif de la World Peace Foundation à l’Université Tufts, qui a publié en avril un rapport sur les risques de famine au Tigré.

« La nourriture est définitivement utilisée comme une arme de guerre »

La région était déjà dans une situation précaire, compte tenu des répliques économiques du Covid-19 et du fléau des criquets pèlerins, qui ont perturbé l’agriculture l’année dernière. Mais lorsqu’il s’agit de la famine actuelle, “le principal moteur est le conflit”, a déclaré Stanley Chitekwe, le chef de la nutrition pour l’Unicef ​​en Éthiopie.

Les combats ont déplacé des centaines de milliers de personnes qui ont laissé derrière elles leurs maisons, leurs moyens de subsistance et toute source de revenus qu’elles pouvaient avoir. Il a démoli des routes, des établissements de santé, des banques, des pompes à eau et une grande partie des autres infrastructures dont dépendent les personnes et les systèmes alimentaires.

Lorsque les combats ont éclaté en novembre, ils ont également perturbé la saison des récoltes. Selon le Bureau des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), environ 80 pour cent des habitants du Tigré dépendent de l’agriculture pour leur subsistance.

Encore plus préoccupantes, cependant, sont les informations selon lesquelles les agriculteurs et les stocks de nourriture ont été délibérément ciblés, principalement par les forces érythréennes alliées au gouvernement éthiopien. Des témoins ont déclaré que les troupes avaient incinéré des récoltes, pillé des fermes et des magasins d’alimentation et tué du bétail, comme des bœufs, détruisant non seulement les sources de nourriture potentielles, mais aussi les outils dont les gens ont besoin pour cultiver et collecter de la nourriture.

Des personnes déplacées qui ont fui les violences dans la région du Tigré en Éthiopie rassemblent des objets donnés à Mekele, en Éthiopie, le 22 juin. Yasuyoshi Chiba/. via .

Selon certaines informations, les soldats érythréens interdisent aux agriculteurs de labourer leurs champs, et les travailleurs humanitaires ont déclaré avoir été menacés par les forces armées, en particulier les forces érythréennes, et se voir confisquer leurs fournitures et leurs véhicules.

Le coordinateur des secours d’urgence des Nations Unies, Mark Lowcock, dans une interview avec ., a spécifiquement appelé les forces érythréennes pour “avoir tenté de traiter avec la population tigréenne en l’affamant”, notamment en bloquant les fournitures et en pillant. « La nourriture est définitivement utilisée comme une arme de guerre », a-t-il déclaré.

L’aide parvient toujours à des millions de personnes ; selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), les agences d’aide ont apporté une aide alimentaire à plus de 2,3 millions de personnes depuis mai. Mais la plus grande partie est destinée à des zones contrôlées par le gouvernement éthiopien ; ceux en dehors, surtout dans les zones rurales, n’y ont pas accès.

Chitekwe de l’Unicef ​​a déclaré que la situation est très dynamique ; depuis mercredi, ils ont accès à environ un tiers des 93 waredas, ou districts, de la région, un accès partiel à un peu plus d’un autre tiers, et le reste est inaccessible. Les zones que les groupes peuvent atteindre peuvent changer rapidement en fonction du conflit et de qui en a le contrôle.

Anaol Dalle, doctorante à l’Université de Floride du Sud qui étudie la Corne de l’Afrique et qui m’a parlé depuis Addis-Abeba, a déclaré que cet accès inégal était délibéré. Les forces de défense tigréennes ont beaucoup de soutien parmi la population, et le gouvernement éthiopien veut éroder ce soutien. Les forces tigréennes se fondent également dans la population, et l’Éthiopie et ses alliés pensent que couper la nourriture et les approvisionnements est également un moyen d’affaiblir ces forces.

Les Tigréens déplacés font la queue pour recevoir de la nourriture donnée par les résidents locaux le 9 mai.Ben Curtis/AP

Les gouvernements éthiopien et érythréen nient tous deux que leurs forces empêchent l’aide d’atteindre certaines parties du Tigré. Le gouvernement éthiopien a également déclaré que la plupart des agriculteurs du Tigré semaient les récoltes dans les délais.

En fait, le gouvernement éthiopien a nié l’existence d’une quelconque crise de la faim. “Il n’y a pas de faim au Tigré”, a déclaré cette semaine le Premier ministre Abiy Ahmed. « Il y a un problème et le gouvernement est capable de le régler. »

Compte tenu des échos historiques des famines précédentes que le pays a connues, dont une dans les années 1980 qui a tué environ 1 million de personnes et captivé l’attention du monde, il n’est pas surprenant qu’Abiy minimise le spectre de la famine. La sécheresse a aggravé la crise de la faim dans les années 1980, mais à l’époque, comme aujourd’hui, la politique et la guerre l’ont transformée en catastrophe.

La victoire électorale attendue d’Abiy signifie que la guerre – et la faim – vont probablement continuer

Tout cela se produit alors que l’Éthiopie organise des élections. Bien que présenté comme le premier vote libre et équitable du pays, ce n’est pas tout à fait la réalité. Il n’y a pas de vote dans le Tigré et les partis d’opposition dans d’autres régions boycottent, arguant que leurs dirigeants sont menacés et intimidés par Abiy et son parti au pouvoir, le Prosperity Party. Tout cela rend probable qu’Abiy et son parti gagneront haut la main, malgré la résistance nationale et les critiques internationales.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed arrive pour voter lors des élections législatives éthiopiennes le 21 juin. Agence Anadolu via .

La victoire attendue d’Abiy lui permettra de revendiquer un mandat électoral, malgré les interrogations sur l’intégrité des élections. Sa victoire pourrait également enraciner plus profondément la guerre civile en Éthiopie.

Comme les experts me l’ont dit, une grande partie du soutien d’Abiy vient de ceux qui s’opposent à la direction tigréenne, ils ne sont donc pas exactement mécontents de ses décisions. Ce qui signifie qu’Abiy est moins incité à tenter de résoudre le conflit au Tigré ou à répondre à la pression internationale pour le faire.

Tout cela crée un avenir très incertain pour le Tigré et l’urgence humanitaire qui s’y déroule. L’IPC a prédit que, si la situation continue telle qu’elle est, d’ici septembre, plus de 400 000 personnes seront menacées de famine dans la région.

“Nous assistons à un cauchemar humanitaire”, a déclaré l’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, au début du mois. “Ce n’est pas le genre de catastrophe qui peut être inversée.”