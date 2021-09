L’Éthiopie rurale et le pouvoir du khat ⋆ .

Le Times s’engage à examiner les sorties de films en salles pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné que les films comportent des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les autorités sanitaires locales.

Le voyage de non-fiction de la cinéaste Jessica Beshir, “Faya Dayi”, explore l’Éthiopie rurale par le biais de la production et de la consommation de la feuille narcotique à croquer appelée khat – une approche non pas à la manière traditionnelle d’un documentaire ou d’un récit de voyage d’information, mais comme un état d’esprit à recevoir. Cette drogue, en d’autres termes, s’appelait cinéma. Oui, il y a des moissonneurs, des emballeurs et des utilisateurs qui nous parlent, et une caméra qui capture une communauté dépendante et méfiante de son emprise. Pourtant, en évitant la franchise de l’intention pour le massage astucieux de l’espace, du son et du rythme, le film de Beshir – un projet très personnel pour la réalisatrice éthiopienne mexicaine, qu’elle a tourné pendant 10 ans – revendique plus richement notre sens du lieu et de l’effet de sa récolte la plus lucrative.

La photographie en noir et blanc est tendrement texturée même dans son austérité, aussi évocatrice avec un rideau diaphane au soleil qu’avec des personnes travaillant la nuit et la nature qui les entoure. C’est aussi un indicateur mélancolique, cependant, que s’il s’agit d’une belle culture, elle est en proie à une économie monochrome qui engloutit tout le monde. « Tout le monde mâche pour s’enfuir », nous dit la voix off d’un garçon. « Leur chair est ici mais leur âme est partie. » L’agitation de la récolte du khat dans les champs, du regroupement dans des entrepôts bondés et de la vente dans les rues est – un peu comme les effets stimulants de la plante – une source d’énergie dans le film, tandis que les intérieurs avec des mâcheurs transpercés et des utilisateurs ritualisés (cela a été une voie soufie vers transcendance pendant des siècles) créent une toute autre humeur.

Le cœur du film de Beshir, cependant, est avec ses jeunes narrateurs errants – des gens à la recherche d’un moyen de sortir d’une patrie qu’ils aiment et pour laquelle ils s’inquiètent. Son enfilage de leur présence collective à la recherche, comme des guides solitaires naviguant dans une brume englobante et auto-médicamenteuse, est ce qui donne à « Faya Dayi » son intimité digne et fascinante et ce qui le rend différent de tout autre documentaire que vous êtes susceptible de voir.

‘Faya Dayi’

En amharique, harari et oromo avec sous-titres anglais

Non classé

Durée de fonctionnement ; 1 heure 58 minutes

En jouant: Commence le 17 septembre, Laemmle Monica Film Center, Santa Monica

