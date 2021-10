L’Éthiopien Letensebet Gidey bat le record du monde à Valence

24/10/2021 à 12:20 CEST

.

L’athlète éthiopien Letesenbet Gidey a battu le record du monde du semi-marathon Valencia Trinidad Alfonso EDP, qui s’est tenu ce dimanche, avec un temps officiel de 1:02:52, réduisant de 1 minute et 10 secondes le précédent record du monde du Kenyan. Ruth Chepngetich, obtenu en avril dernier.

A 23 ans et à ses débuts sur le semi-marathon, l’Ethiopienne a ébloui à Valence où elle a réalisé son quatrième record du monde, puisqu’elle en a également 5 000, 10 000 et 15 000, ce qui la place comme l’une des grandes stars du fonds mondial.

Un duel était attendu entre Gidey et son compatriote Yalemzerf Yehualaw, auquel un échec de mesure en Irlande l’a laissé sans record du monde en semi-marathon vendredi dernier. La course féminine a commencé très vite et a parcouru les 5 premiers kilomètres en seulement un quart d’heure, ce qui a déjà abaissé le record du monde de 10 secondes.

A mi-course, le record du monde est abaissé d’une demi-minute et le record se profile déjà à Valence. Gidey ramassé Yehualaw et de ses foulées élégantes, au rythme de ses deux « lièvres », il engloutissait des kilomètres et gagnait des secondes au chrono.

A 5 000 mètres de la ligne d’arrivée, l’Ethiopienne avait déjà abaissé le record du monde de plus d’une minute et a su se doser dans les derniers kilomètres pour détruire le temps de Chepngetich et a établi le nouveau record en 1 : 02.52, ce qui signifiait parcourir chaque kilomètre en moins de trois minutes.

La deuxième place est allée à Yehualaw, avec un temps de 1:03:51, également inférieur au précédent record du monde, tandis que la troisième place est revenue à Sheila Chepkirui avec 1:04:54.

La course de Valence, qui a ouvert le circuit cette année, est consolidée comme la plus rapide du monde puisqu’elle détient les records du monde hommes et femmes du semi-marathon.