L’éthique de travail d’Albon manquera à Red Bull, mais le talent couvert

Red Bull manquera à Alex Albon, non pas parce qu’ils sont « à court de talent » pour l’avenir, mais à cause de son « expérience et de son éthique de travail ».

C’est selon le patron de l’équipe Red Bull Christian Horner.

Albon sera de retour sur la grille de Formule 1 la saison prochaine, le pilote thaï-britannique ayant signé avec l’équipe Williams pour remplacer George Russell, lié à Mercedes.

Alors que les négociations se sont déroulées dans les médias la semaine précédant la confirmation d’Albon, Horner a déclaré au monde que Red Bull essayait d’assurer à son pilote de réserve un siège de course avec une autre équipe et a exhorté Mercedes, qui fournit les moteurs à Williams, à ne pas le bloquer. .

Mercedes a répondu en disant qu’Albon peut rejoindre Williams, mais qu’il devra rompre les liens avec Red Bull.

Alors que Horner a déclaré que cette demande était inhabituelle et montrait trop d’influence d’une équipe sur une autre, il n’a pas fallu longtemps pour qu’il soit confirmé qu’Albon s’était en fait séparé de Red Bull.

L’équipe de Milton Keynes, cependant, a gardé une option sur lui pour la saison 2023.

Mais alors que Horner concède que Red Bull manquera à Albon, il pense qu’ils ont bonne mine en ce qui concerne les futurs talents.

“Il va certainement nous manquer à cause de son expérience et de son éthique de travail, et c’est juste un très bon joueur d’équipe”, a déclaré Horner via Motorsportweek.com.

« Mais nous avons aussi de grands jeunes talents qui arrivent et se développent : Juri Vips, Liam Lawson, Dennis Hauger en Formule 3, nous ne manquons pas de talent.

« Et bien sûr, nous avons des gars plus expérimentés comme Sébastien Buemi et Jake Dennis.

“Alex est avec nous jusqu’à la fin de la saison et son rythme de travail au cours des trois prochains mois sera important.”

Quant à la spéculation selon laquelle l’influence de Mercedes dans la situation pourrait avoir été une épine dans son pied, Horner dit qu’il a été “très simple” de régler le nouvel accord d’Albon avec le PDG de Williams, Jost Capito.

“Évidemment, Williams avait un vif désir, ce qui est toujours un bon point de départ”, a-t-il déclaré.

“Je dois dire que nos relations avec eux ont été très simples, quelques petits obstacles sur le chemin, mais j’étais ravi que nous ayons pu obtenir un bon résultat pour tout le monde.”