L’éthique du travail des amish l’emporte sur la nation hypocondriaque

« C’est pire d’arrêter de travailler que de mourir. Travailler est plus important que mourir. Mais fermer et dire que nous ne pouvons pas aller à l’église, nous ne pouvons pas nous réunir avec la famille, nous ne pouvons pas voir nos personnes âgées à l’hôpital, nous devons arrêter de travailler ? Cela va complètement à l’encontre de tout ce que nous croyons. Vous changez complètement notre culture pour essayer d’agir comme ils voulaient que nous jouions l’année dernière, et nous n’allons pas le faire », a déclaré Calvin Lapp, un mennonite amish.

Alors que les médias alarmistes poursuivent leur récit de panique sur les nouvelles variantes de COVID-19 dont nous devons tous avoir peur, il est difficile de comprendre comment cette propagande continue de fonctionner.

Bien sûr, les Amish ne sont probablement pas inondés par le flux constant de propagande à cause de cette absence de technologie, mais plus important encore, ils ont la bonne attitude face à la vie.

C’est pourquoi les Amish, du moins dans le comté de Lancaster, en Pennsylvanie, mènent une vie normale pratiquement depuis le début de la soi-disant « pandémie » en mars 2020, selon la journaliste Sharyl Attkisson.

« Nous avons cette blague : quand tout le monde a commencé à marcher, nous avons commencé à courir », a déclaré Lapp. « Nous avons gagné plus d’argent l’année dernière que jamais. C’était notre meilleure année à vie.

Cette éthique de travail décrite par Lapp, qui a été interviewé par Attkisson, est ce qui motive les Amish. C’est ce qui a autrefois poussé les Américains jusqu’à, à mon avis, la montée de l’État providence et bureaucratique sous FDR.

Oui, a rapporté Attkisson, les Amish se sont conformés tôt aux ordres de séjour à domicile, mais pendant une très brève période de temps. Mais une fois qu’ils sont revenus à une vie normale, ils ont atteint l’immunité collective assez rapidement. Allen Hoover, un administrateur de centre médical dans le comté de Lancaster, a déclaré que les Amish avaient environ 90 pour cent des familles dont un membre aurait été infecté en quelques mois.

Steve Nolt, un universitaire mennonite et amish, a déclaré à Attkisson que la vie était revenue à la normale à la mi-mai 2020.

Il n’a pas fallu longtemps aux Amish pour dire qu’ils n’allaient pas laisser le gouvernement gâcher leurs services religieux. Les Amish communient deux fois par an, y compris au printemps. Lapp a décrit leur communion comme si tout le monde buvait du vin dans la même tasse, et bien sûr, si une personne prétendument infectée en buvait, probablement tout le monde dans l’église était alors infecté. Mais, ils n’ont montré aucune peur du virus.

Je n’ai pas l’intention de me convertir aux amish, mais s’il y avait un argument de vente majeur pour moi, ce serait, comme l’a dit Lapp, que les amish n’aiment pas le gouvernement, n’aiment pas les écoles publiques et n’aiment pas l’établissement médical.

« Ce sont trois choses contre lesquelles nous avons l’impression de lutter tout le temps », a déclaré Lapp. « Eh bien, ces trois choses font toutes partie de ce qu’est COVID. »

Bien sûr, Nolt a admis qu’il n’y avait pas beaucoup de données des Amish qui expliquent la méfiance à l’égard de l’establishment décrite par Lapp. Les Amish ne se sont pas soumis aux tests, les tests que nous savons tous ne sont pas fiables, comme Lapp l’a dit : « Nous ne voulions pas que les chiffres augmentent, car alors ils fermeraient davantage les choses. Quel est l’avantage de passer un test ? »

Nolt a déclaré: «Même ceux qui pensaient qu’ils avaient COVID avaient tendance à ne pas se faire tester. Leur approche avait tendance à être : « Je suis malade. Je sais que je suis malade. Je n’ai pas besoin que quelqu’un d’autre me dise que je suis malade. Ou une crainte que s’ils obtenaient un test positif, on leur demanderait alors de limiter considérablement ce qu’ils faisaient d’une manière qui pourrait être inconfortable pour eux. Donc, nous n’avons pas ce numéro de test.

Et les Amish ont-ils pris les photos ? Lapp a déclaré : « Non, nous ne recevons pas de vaccins. Bien sûr que non. Nous avons tous contracté le COVID, alors pourquoi voudriez-vous vous faire vacciner ? »

En fin de compte, cela pourrait simplement se résumer à ceci, les Amish comprennent correctement qu’ils doivent craindre Dieu, pas l’homme ou les virus artificiels. Nolt a décrit comment certains Amish ont refusé, même gravement malades, d’aller à l’hôpital.

« Il était plus important d’être malade, voire très malade à la maison et d’avoir la possibilité d’avoir des gens autour de soi que d’aller à l’hôpital et d’être isolé », a déclaré Nolt.

