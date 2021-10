Leticia Calderón parle de sa santé après une opération

L’actrice a reconnu que lorsqu’elle a appris son diagnostic, elle avait tellement peur qu’elle a pensé qu’elle allait mourir. « Ce que le covid m’a laissé un peu comme une séquelle, c’est la peur et quand ils m’ont dit ‘tu as des problèmes’ j’ai dit : ‘qu’est-ce que c’est que ça, je vais mourir ? Je ne peux pas, j’ai deux enfants' » dit-il au programme.

Leticia Calderón Il a assuré qu’avant l’opération, il avait parlé à ses enfants pour leur expliquer que l’opération était nécessaire, car ce qui l’intéresse le plus, c’est d’être bien pour eux. Et bien que Luciano Il est le plus « inquiétant » de ses deux enfants, il a parfaitement compris de quoi il s’agissait.

« Il connaît très bien les termes avec lesquels je lui parle. J’ai parlé avec eux et leur ai dit que je faisais tout cela pour être bien pour eux, pour prendre soin de ma santé. »