L’étiquette réglementaire du Pixel 6 Pro confirme que Google améliore les vitesses de charge

Le Google Pixel 6 Pro est apparu dans une liste réglementaire taïwanaise. Les étiquettes de la liste montrent que Google adopte enfin une charge plus rapide sur le téléphone. Nous ne savons pas si le Pixel 6 standard bénéficiera également de la mise à niveau.

Tous les regards sont tournés vers le duo Google Pixel 6 en ce moment. Les premiers produits phares de Google à accueillir une puce interne et un nouveau design chic sont maintenant confirmés pour lancer une autre fonctionnalité de la gamme Pixel – une charge plus rapide.

Une liste réglementaire taïwanaise découverte par XDA Developers montre que le Pixel 6 Pro remplacera en effet l’ancienne charge de 18 W prise en charge par les téléphones Google depuis 2016 par une charge plus rapide de 33 W. Leaker Yogesh avait précédemment divulgué l’information, mais la dernière liste la rend aussi officielle que possible.

Il n’est pas clair si seul le Pixel 6 Pro obtiendra la mise à niveau de charge ou si le Pixel 6 vanille prendra également en charge la charge de 33 W. Ce que nous savons, c’est que Google n’expédiera pas les téléphones avec un chargeur de 33 W dans la boîte. La société affirme que les gens ont déjà des chargeurs USB-C qui traînent, il n’est donc pas nécessaire de proposer l’accessoire. Cela signifie que vous devrez débourser de l’argent supplémentaire pour acheter le nouveau chargeur rapide de Google.

Les rumeurs suggèrent également que Google pourrait lancer un nouveau Pixel Stand de charge sans fil de 23 W. Il semble que la société s’ouvre enfin à l’idée d’une charge plus rapide dans un monde où la plupart des OEM Android ont déjà repris la fonctionnalité. Google et Samsung ont tous deux pris du retard en ce qui concerne les vitesses de charge filaires et sans fil. Avec une charge de 33 W, Google ne côtoiera pas exactement Xiaomi qui offre jusqu’à 120 W de charge. Cependant, il existe une école de pensée selon laquelle des vitesses de charge aussi rapides peuvent dégrader la batterie plus rapidement, donc une charge de 33 W peut ne pas être un mauvais pari à long terme.