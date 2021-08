Black Panther 2, alias Black Panther : Wakanda Forever, tourne depuis fin juin, et parmi les acteurs qui reprennent leurs rôles de Marvel Cinematic Universe dans la suite se trouve Letitia Wright. Cela marquera la quatrième apparition de Shuri dans le MCU, et la rumeur dit qu’elle jouera un rôle plus important dans Wakanda Forever par rapport au premier film de Black Panther. Cependant, on apprend que Wright a été hospitalisé pour des blessures subies pendant le tournage de la suite.