Letitia Wright hospitalisée après un accident sur le tournage de “Black Panther: Wakanda Forever”

Letitia Wright a été hospitalisée après avoir eu un accident avec une cascadeuse lors du tournage du nouveau film Marvel Black Panther: Wakanda Forever, selon Deadline. Les blessures subies par Wright sont mineures et l’accident s’est produit pendant que l’équipe tirait pendant la nuit à Boston.

“Letitia Wright a subi des blessures mineures aujourd’hui lors du tournage d’une cascade pour Black Panther: Wakanda Forever. Elle reçoit actuellement des soins dans un hôpital local et devrait être libérée bientôt », a déclaré un porte-parole de Marvel à Deadline mercredi. Wright reprend son rôle de Shuri et rejoint les membres de la distribution Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba et Angela Bassett dans la suite de Black Panther. Alors que l’accident a eu lieu à Boston, le premier tournage du film a lieu à Atlanta et remonte à fin juin.

Le casting de Black Panther: Wakanda Forever tourne sans Chadwick Boesman, décédé d’un cancer du côlon l’année dernière. Boesman a joué T’Challa/Black Panther dans le film de 2018. « Les gens me demanderont : « Êtes-vous impatient d’y retourner ? » L’excitation n’est pas le mot. J’ai l’impression d’être dans un état très pensif et méditatif en ce qui concerne Black Panther 2. Son décès est toujours extrêmement brut pour moi », a déclaré Nyong’o à Yahoo en avril. «Et je ne peux même pas commencer à imaginer ce que ce sera de monter sur le plateau et de ne pas l’avoir là-bas.

«Mais en même temps, nous avons un leader en Ryan, qui se sent très bien comme nous, qui ressent également la perte de manière très, très réelle. Et son idée, la façon dont il a remodelé le deuxième film est si respectueuse de la perte que nous avons tous vécue en tant que casting et en tant que monde. Il est donc spirituellement et émotionnellement correct de faire cela. Et j’espère que ce que j’attends avec impatience, c’est de se remettre ensemble et d’honorer ce qu’il a commencé avec nous et de garder sa lumière à travers cela. Parce qu’il nous a laissé beaucoup de lumière dans laquelle nous allons encore nous baigner. J’en suis sûr.

Black Panther: Wakanda Forever devrait sortir le 8 juillet 2022. Ce sera le 30e film de l’univers cinématographique Marvel et sortira deux mois après le quatrième film de Thor, Thor: Love and Thunder. Le prochain film Marvel qui sortira est Shang-Chi et la légende des dix anneaux qui sortira en salles le 3 septembre.