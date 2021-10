Letitia Wright s’exprime sur l’affirmation selon laquelle elle a partagé des opinions anti-Vax sur le plateau

Letitia Wright aimerait remettre les pendules à l’heure sur son point de vue sur le coronavirus.

Mercredi 12 octobre, l’actrice de Black Panther a répondu à un récent reportage du Hollywood Reporter, dans lequel la source du magazine a affirmé qu’elle « avait épousé [antagonistic] vues sur les vaccins COVID-19 sur la production d’Atlanta « de la suite à venir.

Le rapport a également déclaré: « L’actrice britannique s’est discrètement séparée de toute son équipe de représentants américains à la suite d’une réaction violente suite à la publication d’une vidéo controversée anti-vaccin en décembre. »

La vidéo qu’elle a retweetée en décembre mettait en vedette l’hôte On the Table de YouTube Tomi Arayomi, qui a remis en cause l’efficacité des vaccins, en particulier les vaccins contre le coronavirus. Wright a sous-titré le clip avec un emoji de prière, approuvant apparemment les déclarations d’Arayomi.

Cependant, Wright a nié avoir parlé de ses convictions sur le tournage de Black Panther. « J’affirme honnêtement que c’était complètement faux », a-t-elle écrit sur Instagram. « Tous ceux qui me connaissent ou qui ont travaillé avec moi savent que je travaille incroyablement dur dans mon métier et que mon objectif principal est toujours de faire un travail percutant et inspirant. Cela a été et continuera d’être mon seul objectif. »