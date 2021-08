Letitia Wright subit un accident lors du tournage de Black Panther 2 – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

Ce mercredi, l’actrice Letitia Wright a subi un accident mineur lors du tournage d’une scène de cascade pour la suite de Black Panther. C’est l’un des prochains films MCU Phase 4, où Wright incarne le génie de la technologie Shuri, que nous avons vu pour la dernière fois dans l’épopée Avengers: Endgame (2019). Selon les rapports, l’acteur a été transféré dans un hôpital après l’accident, mais heureusement, ils l’ont rapidement renvoyée.

Variety a publié à une heure de l’après-midi (heure du centre du Mexique) une déclaration de Marvel Studios concernant l’incident : « Letitia Wright a subi des blessures mineures aujourd’hui lors du tournage d’une scène de cascade pour Black Panther : Wakanda Forever. Elle reçoit actuellement des soins dans un hôpital local et devrait bientôt sortir.

Le tournage de la cascade malheureuse a eu lieu dans la ville de Boston, Massachusetts. Une heure après les premiers rapports entourant l’accident, EW a révélé que Letitia Wright était déjà sortie de l’hôpital. Bien que les détails de l’incident soient encore inconnus, le média a souligné que cela n’aurait pas d’impact sur le calendrier de tournage de Black Panther 2.

Wright a fait ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel grâce à Black Panther, lauréat d’un Oscar, sorti en 2018. Son personnage, Shuri, est un ingénieux inventeur de la nation fictive de Wakanda, ainsi que la sœur du courageux T ‘Challa, que feu Chadwick Boseman a dépeint dans quatre films de la franchise.

Après la mort tragique de Boseman, la House of Ideas a pris la décision de ne signer aucun autre acteur pour le rôle-titre de Black Panther. Par conséquent, sa prochaine suite aura pour tâche de justifier l’absence de T’Challa, bien que cela ne signifie pas que nous allons manquer d’autres visages connus de la saga. En plus de Shuri, ils seront de retour Nakia (Lupita Nyong’g), Okoye (Danai Gurira), Everett K. Ross (Martin Freeman) M’Baku (Winston Duke) et Ramonda (Angela Bassett), entre autres.

Parmi les nouveaux ajouts au MCU, Michaela Coel et le mexicain Tenoch Huerta rejoindront Black Panther: Wakanda Forever dans des rôles à confirmer. En revanche, il y a quelques jours on apprenait que l’étoile montante Dominique Thorne (Si Beale Street pouvait parler) fera partie du casting, incarnant l’héroïne Riri Williams / Ironheart. Fait intéressant, elle aura sa propre série solo, qui arrivera sur Disney Plus après la sortie du film.

Les détails de l’intrigue restent sous l’eau. Ce que nous savons avec certitude, c’est que Ryan Coogler est de retour dans le fauteuil du réalisateur, couplé au fait qu’il co-écrit à nouveau le scénario avec Joe Robert Cole. A cette occasion, la direction de la photographie est en charge d’Autumn Durald, qui vient de travailler sur la série à succès Loki.

La première de Black Panther : Wakanda Forever est prévue pour le 8 juillet 2022.

Source : CinéPremière