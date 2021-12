L’étoile ‘Anne With an E’ propose une mise à jour majeure sur la lutte contre le cancer

Anne With an E star Miranda McKeon prend « le changement et » s’adapte alors qu’elle poursuit son traitement contre le cancer du sein. L’actrice de 19 ans, qui a joué dans la série originale à succès de Netflix en tant que Josie Pye, s’est rendue sur Instagram vendredi avec sa dernière « mise à jour de la vie » alors qu’elle se préparait à subir une autre intervention chirurgicale. McKeon a reçu un diagnostic de cancer du sein, un diagnostic rare pour une personne de son âge, en juin après avoir découvert une grosseur dans sa poitrine et subi une chimiothérapie et une double mastectomie, l’actrice documentant son combat sur les réseaux sociaux.

Dans sa mise à jour du week-end, McKeon a admis qu' »il y a eu des tonnes de va-et-vient ce mois-ci et beaucoup d’émotions. Je pense que j’ai probablement pleuré tous les jours. » Arborant une « coupe buzz assez serrée », McKeon a exprimé son enthousiasme, partageant que « en traversant ce processus, vous ne croirez pas à quel point je suis excité par la moindre croissance … J’en suis si heureux. super. Je ne dis pas que je me regarde dans le miroir et que je me reconnais, ou que je me sens spectaculaire, mais j’en suis heureux. » L’actrice, étudiante en deuxième année à l’Université de Californie du Sud, a ensuite déclaré qu’elle était à Houston pour subir une autre intervention chirurgicale au MD Anderson Cancer Center.

« J’avais deux ganglions lymphatiques positifs ; ils ont retiré quatre ganglions lymphatiques. Et j’avais une marge positive dans la région du sein, ce qui est assez courant lorsque la tumeur est contre la peau. Et j’ai eu deux ganglions lymphatiques positifs biopsiés à le début, donc nous savions déjà qu’ils étaient là », a-t-elle expliqué. « En gros, j’ai décidé de me faire retirer tous mes ganglions lymphatiques et je vais retirer un morceau de peau ici. Je pourrai probablement très bien dormir en sachant que tout est parti pour le reste de ma vie. «

Pour McKeon, cependant, l’opération signifie également qu’elle a dû repousser son retour à l’université pour le semestre de printemps. Alors que McKeon a déclaré qu’elle « s’attendait à subir une radiothérapie avant le début du deuxième semestre », la chirurgie a repoussé ces plans. McKeon a déclaré que « ce ne sont que des problèmes de cancer chez les collégiennes ». Elle a ajouté qu’elle « attendait avec impatience un semestre sans rien, parce qu’évidemment, le premier semestre, je faisais des allers-retours en faisant de la chimio et en perdant mes cheveux », ajoutant qu’au cours de son deuxième semestre, elle « allait en avoir fini et juste concentrée d’être un étudiant ordinaire. »

McKeon a déclaré qu’elle prévoyait de commencer son semestre en janvier avant de rentrer chez elle dans le New Jersey pour commencer la radiothérapie par protons dans une clinique de Harlem. Alors que McKeon a déclaré qu’elle était « tellement déçue » et « a sangloté pendant longtemps hier » après avoir appris qu’elle devrait s’absenter de l’école pendant six semaines, elle a déclaré qu’elle maintenait une attitude positive. L’actrice a signé sa mise à jour en déclarant: « Je vais prendre le changement et m’y adapter, comme je le fais toujours. Mais c’est tellement frustrant que je ne peux même pas commencer à y entrer. Souhaitez-moi bonne chance. En fait, ne le faites pas. Je n’en ai même pas besoin, ça va être tout à fait bien et plus simple que la dernière fois. »