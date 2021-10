L’étoile ‘Bering Sea Gold’ tire une ‘Wild Card’ pour une opération minière dans un premier clip exclusif

La nouvelle saison de Bering Sea Gold démarre le mardi de la découverte et promet d’être aussi importante que les saisons précédentes. L’émission suit Shawn Pomrenke, Zeke Tenhoff, Kris Kelly et Vernon Adkison alors qu’ils extraient de l’or en Alaska. Dans un extrait exclusif partagé avec PopCulture.com, Tenhoff et son équipe se sont mis au travail pour augmenter leur production cette saison afin de profiter de la hausse du prix de l’or.

« Cela nous a pris une minute chaude, mais nous avons trouvé un trou avec le pavé, alors maintenant il s’agit de monter sur l’or et d’avoir autant d’heures que possible sur la boîte », a déclaré Tenhoff dans le clip. « Ou honnêtement, cela pourrait être ma dernière saison minière. »

Tenhoff a des membres d’équipage inexpérimentés cette saison, il a donc fait appel à Steve Riedel comme « joker » pour l’aider. Rydell entre en scène sur une souffleuse à neige, comme s’il était un guerrier solitaire prêt à sauver une ville. Riedell a immédiatement des idées pour aider les opérations de Tenhoff. C’est une « situation à haut risque et à haute récompense, mais je suis prêt à tenter ma chance », a déclaré Tenhoff.

« Soit le prix [of gold] était bien trop haut [to resist], ou Steve ou Zeke sont bien trop au chômage », a déclaré la fille de Riedel à PopCulture.com en mai, lorsque Tenhoff et son père sont retournés à l’exploitation minière la saison dernière. « L’exploitation aurifère a un moyen de vous tendre la main et de vous attraper. Une fois que vous avez le virus de l’or, vous ne voulez plus jamais l’abandonner – vous voulez sortir et en obtenir plus. »

Ailleurs dans la nouvelle saison de Bering Sea Gold, Pomrenke essaie de lutter contre les refroidissements éoliens de 50 en dessous de zéro pour obtenir l’or dont il a besoin pour une année réussie. Il a enrôlé le plongeur Joe Fullwood, mais Pomrenke rencontre toujours des problèmes et il trouve un ancien lit de rivière à exploiter.

Kelly a également une pression incroyable sur ses épaules, à la fois hors et sur la glace. Il veut que cette saison soit la meilleure année de sa vie, mais il se prépare aussi à devenir père. Il doit jongler avec ces priorités avec l’achat de nouveaux équipements miniers coûteux. Adkison est un autre joker cette saison, alors qu’il essaie de maintenir une séquence chaude sur la revendication 56. Il pousse son équipage à l’extrême, et est sur le point de savoir s’il va trop loin.

Bering Sea Gold a été lancé sur Discovery en 2012 et est produit par la même équipe derrière Deadliest Catch. La nouvelle saison commence le mardi 26 octobre à 20 h HE sur Discovery. Les épisodes seront également disponibles en streaming sur Discovery+. Les saisons passées sont également disponibles sur la plateforme de streaming.