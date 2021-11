L’étoile de l’hôpital général se retire après avoir protesté contre le mandat de vaccination

La star de l’hôpital général Ingo Rademacher a récemment quitté l’émission au milieu de sa protestation en cours contre les mandats de vaccination COVID-19. Son statut dans l’émission a été révélé au cours du week-end lorsque ses anciennes co-stars Cassandra James et Nancy Lee Grahn l’ont fustigé pour un tweet transgenre. Rademacher, qui joue Jasper « Jax » Jacks depuis 1996, s’est ensuite excusé pour le tweet offensant dans une vidéo dans laquelle il disait toujours qu’il n’était pas d’accord sur le fait qu’une femme transgenre devrait être qualifiée de « femme autonome ».

Au cours du week-end, Rademacher a partagé une capture d’écran d’un tweet publié par la commentatrice conservatrice Allie Beth Stuckey, dans laquelle Stuckey a qualifié la secrétaire adjointe à la Santé Rachel Levine de « mec ». Levine est le premier officier quatre étoiles ouvertement transgenre dans les huit services en uniforme et la première femme ouvertement transgenre à occuper un poste nécessitant l’approbation du Sénat. « Bienvenue à ClownTown, où le mec à gauche est une femme qui donne du pouvoir, et la femme à droite est une suprémaciste blanche », peut-on lire sur le tweet. La femme à droite dans le tweet est le lieutenant-gouverneur élu de Virginie Winsome Sears, qui est noir.

Merci d’avoir répondu à cela. 🏳️‍⚧️💕 – Cassandra James (@cassandrajames_) 8 novembre 2021

James, qui est transgenre, a été informée du message publié par sa co-star. « Je suis au courant d’un message transphobe partagé par un autre acteur de l’hôpital général », a écrit James dimanche. « Honte à vous. Vous avez un sérieux désapprentissage et une éducation à faire. Je suis profondément déçu qu’une telle démonstration publique d’ignorance puisse venir de notre famille GH. » Grahn a ensuite retweeté James pour montrer son soutien et a confirmé que Rademacher ne faisait « heureusement plus partie » de la distribution de l’hôpital général. « La transphobie et les abus de genre sont dégoûtants et devraient être inacceptables dans n’importe quelle industrie, y compris les savons/le théâtre », a ajouté Grahn.

Lundi, The Wrap a confirmé que Rademacher ne faisait plus partie du casting, bien que l’on ne sache pas exactement quand il a été licencié. Ses apparitions déjà filmées seront toujours diffusées. Rademacher a protesté à plusieurs reprises contre les mandats de vaccination sur les réseaux sociaux. Il a posté un autre message dimanche, déclarant qu’il « se tiendrait à vos côtés pour lutter pour la liberté médicale ».

Rademacher a publié lundi une vidéo de trois minutes, dans laquelle il a déclaré qu’il discuterait de son départ de l’hôpital général à une date ultérieure. Au lieu de cela, il s’est excusé d’avoir partagé le tweet transphobe, même en utilisant des descriptions humiliantes. Il a insisté sur le fait qu’il partageait le message de Stuckley pour souligner « l’hypocrisie des médias de gauche » et qu’il aurait dû rayer le mot « mec ». Cependant, il était d’accord avec le sentiment du tweet. « Je ne pense pas qu’il soit acceptable d’appeler un transgenre une femme autonome, car où cela laisse-t-il les femmes? » il a dit.

Plus tard, Rademacher s’est excusé directement auprès de James, qui a rejoint l’hôpital général en 2018. « Cassandra, je vous présente mes excuses les plus sincères. Je pense que vous avez un talent absolu et que vous êtes aussi très belle. Je ne pense pas qu’un homme transphobe le ferait. dis ça. Je pense que tu es absolument magnifique, vraiment », a déclaré l’acteur. Rademacher a également déclaré que lui et sa femme avaient autorisé leur fils à porter une robe de princesse Disney lorsqu’il était tout-petit, ajoutant: « Je ne pense pas qu’un père transphobe achèterait à son fils une robe de princesse Disney. »

Les objections de Rademacher au mandat du vaccin ont été révélées en août lorsque la co-star Steve Burton a été testée positive pour COVID-19 et a déclaré qu’il avait contracté le virus pendant la production, rapporte Deadline. Grahn a également demandé au SAG-AFTRA d’aborder les problèmes liés au travail « sur un plateau avec des acteurs non masqués et non vaccinés ». #FireIngo a ensuite commencé à devenir une tendance, alors Rademacher a qualifié les gens de « crétins » et « horribles, horribles » pour avoir exigé qu’il soit licencié.