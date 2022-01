Les chercheurs ont capturé l’éruption d’une étoile à neutrons en 2021 et ont déterminé qu’elle produisait la même quantité d’énergie que notre Soleil générerait sur 100 000 ans. Ce qui est encore plus intriguant, c’est que l’étoile a produit cette quantité d’énergie en seulement un dixième de seconde. De plus, les scientifiques pensent que l’éruption pourrait avoir été causée par des tremblements d’étoiles.

Des éruptions d’étoiles comme celle-ci pourraient être causées par des tremblements d’étoiles

Source de l’image : dottedyeti/Adobe

L’étoile à neutrons que les chercheurs ont observée se trouve dans la galaxie du sculpteur, à environ 13 millions d’années-lumière de la Terre. Les chercheurs qui ont mené la nouvelle étude sur l’étoile ont déclaré qu’il s’agissait d’un « vrai monstre cosmique » dans un communiqué (via LiveScience). L’éruption, selon Victor Reglero, co-auteur de l’étude, était presque comme l’étoile criant dans l’espace avec la force « d’un milliard de soleils ». L’étude complète sur cette éruption la plus récente a été publiée dans une édition de décembre de la revue Nature.

L’une des choses les plus intéressantes à propos de cette nouvelle éruption n’est cependant pas la force que l’étoile a envoyée. Au lieu de cela, c’est la cause possible qui, selon les chercheurs, pourrait être à l’origine des éruptions de ce type. Selon l’étude, les scientifiques soupçonnent que les éruptions que nous voyons dans les étoiles à neutrons comme celle-ci sont causées par ce qu’on appelle les tremblements d’étoiles.

Ces tremblements de terre perturbent la couche externe de l’étoile, permettant à des fusées éclairantes de traverser la surface de l’étoile. C’est une proposition intrigante et que les chercheurs s’efforcent toujours de prouver comme un fait. Si cela est vrai, cependant, cela pourrait expliquer beaucoup de choses sur la façon dont les étoiles en viennent à libérer de si grandes rafales d’énergie. Cela pourrait également aider les scientifiques à mieux comprendre comment le stress dans les étoiles se construit.

Que sont les étoiles à neutrons et comment naissent-elles ?

Source de l’image : NASA/ESA/Hubble

Les étoiles à neutrons naissent lorsqu’une étoile s’effondre. Cela crée une supernova, qui laisse derrière elle une énorme quantité d’énergie. Lorsque l’étoile meurt, les électrons et les protons de son noyau s’écrasent.

Cela crée une masse comprimée d’énergie solaire. Combinez cela avec la gravité et la rotation de puissantes rotations magnétiques à grande vitesse, et une étoile à neutrons est née. De plus, les chercheurs appellent ces étoiles étoiles magnétar. La NASA dit que les étoiles à neutrons ont généralement une masse solaire de 1,3 à 2,5. Une masse solaire est la même masse que notre Soleil, à peu près la masse de 330 000 Terres. La plupart des étoiles à neutrons que nous avons découvertes n’ont que 12 miles de diamètre. Parce que ces petits espaces contiennent tellement d’énergie, il est logique que les tremblements d’étoiles puissent aider à libérer cette énergie dans les éruptions dont nous avons été témoins dans le passé.

Parce que tant d’énergie est emballée dans un si petit espace, les étoiles magnétars sont souvent 1 000 fois plus puissantes que les autres étoiles à neutrons. Cela en fait également l’un des objets magnétiques les plus puissants de l’univers. En fait, ils sont si puissants que notre Soleil est pâle par rapport à l’énergie qu’ils contiennent. Considérant que nous venons de comprendre comment toucher l’atmosphère du Soleil, il pourrait s’écouler des années avant que nous puissions étudier pleinement ces étoiles de près et personnellement.

Jusqu’à présent, les chercheurs n’ont identifié qu’une trentaine d’étoiles magnétars sur les 3000 étoiles à neutrons que nous connaissons. Cette dernière éruption, cependant, est la plus éloignée que nous ayons détectée à ce jour. Alors que les scientifiques creusent plus profondément dans ces étoiles, il sera intéressant de voir si les tremblements d’étoiles sont vraiment la cause de telles éruptions.