L’étoile montante Marshall-Rutty s’entraîne avec Liverpool alors que la bataille de Prem émerge

Les talents du Toronto FC Jahkeele Marshall-Rutty a eu un essai avec Liverpool alors qu’Arsenal examine également de près l’attaquant, selon un rapport.

Le Liverpool Echo affirme que le joueur de 17 ans s’est entraîné avec les Reds alors que les chefs de club observent son talent. Cependant, le rapport ajoute que l’ailier a déjà montré Arsenal ce dont il est capable.

Marshall-Rutty a fait les manchettes au début de sa carrière, comme il impressionne à Toronto.

En effet, il a signé son premier contrat professionnel avec le club de MLS en janvier 2020 à l’âge de 15 ans. En octobre dernier, il a par la suite fait ses débuts.

Cela fait de lui le plus jeune joueur à avoir joué pour l’équipe. Et s’il n’a pas figuré pendant une grande partie de la dernière campagne, il a terminé le mandat sur une note positive.

En fait, il a participé à tous les huit derniers matchs de championnat de Toronto et s’est fait un nom dans la compétition.

Après la récente conclusion de la saison MLS, le Liverpool Echo rapporte que Marshall-Rutty fera désormais la tournée «d’un certain nombre de clubs».

Le Canadien a déjà passé du temps dans les installations d’entraînement d’Arsenal et il montre maintenant ses talents à Liverpool.

Néanmoins, de nouvelles règles signifient que les clubs de Premier League et de l’EFL ne peuvent pas signer le joueur avant ses 18 ans en juin.

Marshall-Rutty fait également son apparition sur la scène internationale. Il n’a pas encore fait ses débuts pour le Canada, mais il a obtenu sa première convocation dans l’équipe senior en janvier.

Comme avec son club, cela a fait de lui le plus jeune joueur à avoir été convoqué dans l’équipe nationale du Canada.

Ce faisant, il a dépassé de cinq jours le record établi par la star du Bayern Munich Alphonso Davies. Son compatriote canadien est un joueur avec lequel il a eu des comparaisons.

Marshall-Rutty discute de la hausse du Canada

« Je dirais pour être comparé à [Davies], j’ai évidemment été honoré, mais je n’envisage pas vraiment de briser l’histoire en tant que plus jeune joueur », a récemment déclaré Marshall-Rutty à Goal.

«Il est au Bayern Munich et il a accompli tellement de choses, évidemment. Il a ouvert la voie à de jeunes joueurs comme moi, mais je pense que la chose la plus importante quand on est plus jeune est de rester concentré sur le football. Tous ces trucs d’histoire jeune n’ont pas vraiment d’importance à la fin de la journée.

Quelle est la prochaine étape pour Pierre-Emerick Aubameyang ? Six destinations possibles pour l’attaquant d’Arsenal

«Pour les joueurs de soccer canadiens, c’est un moment formidable dans cette génération d’être un jeune athlète comme moi, car évidemment vous avez Jonathan David, Alphonso Davies et Jonathan Osorio qui ont prouvé au monde que les Canadiens peuvent aussi jouer au soccer.

« Je pense que la chose la plus importante pour moi est que je suis au moment idéal pour montrer au monde ce que je peux faire, parce que tous ces joueurs le font aussi. »

LIRE LA SUITE: « L’un des meilleurs » – Liverpool est invité à agir sur l’intérêt de l’ailier alors qu’une nouvelle demande de repérage émerge