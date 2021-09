L’étoile oubliée envoie des rappels opportuns de sa qualité

Nous l’avons tous fait, n’est-ce pas ? J’ai sauté dans le train hype du petit nouveau du quartier, avant de stopper brutalement le véhicule de louange qui accélérait auparavant. Nous ne pouvons pas nous empêcher de porter notre attention sur la nouvelle tendance, tout en laissant derrière nous l’engouement tout aussi bon du passé. Et c’est exactement ce qui est arrivé à Curtis Jones. En vérité, peu de gens auraient parié sur le fait que Liverpool avait autant besoin de lui non plus.

Le jeune de Liverpool a été laissé pour compte au début de la saison, alors que les fans se sont accrochés au nouveau prodige Harvey Elliott. Tout d’un coup, bien qu’il ait coché la plupart des cases lorsqu’il cherchait à réussir à Anfield, Jones s’est retrouvé jeté de côté. L’émergence d’Elliott a entraîné le mépris d’un jeune milieu de terrain talentueux de Scouse. Et la plupart des joueurs dans cette situation se contenteraient de la position dans l’ombre – relégués à apparaître sur les vidéos YouTube du « joueur le plus sous-estimé ». Pas Jones, cependant. Non, au lieu de cela, il a attendu l’occasion d’envoyer des rappels de son talent, et depuis que cette chance est arrivée, il n’a pas regardé en arrière.

Contre Porto, pour faire simple, c’était le show de Curtis Jones. Tous les autres à l’Estádio do Dragão n’étaient que des actes d’ouverture, attendant que le diplômé de l’académie conduise Liverpool à une victoire cinq étoiles.

Curtis Jones : l’étoile oubliée envoie des rappels en temps opportun

La forme devrait permettre à Curtis Jones de commencer contre Manchester City

Il n’y a pas beaucoup de meilleurs compliments que vous puissiez faire à un joueur de Liverpool, que le fait qu’il mérite un début contre les champions de Premier League. C’est l’un des, sinon le plus gros match de la saison des Reds. Beat City et ils sont une étape importante vers un deuxième titre de Premier League – même si tôt dans la campagne. Jurgen Klopp doit bien faire les choses; l’Allemand a de nombreuses décisions à prendre, y compris celle concernant la place de Curtis Jones.

La forme du joueur de 20 ans, marquant une fois et aidant trois fois de plus lors de ses deux derniers matchs, crée toute une énigme pour Klopp. Donne-t-il un retour à Naby Keita – sans doute le milieu de terrain le plus dynamique et basé sur la possession? Ou Jones obtiendra-t-il le feu vert – le joueur le moins expérimenté, mais le plus inclusif? C’est une décision qui pourrait faire ou défaire le jeu, et une seule Klopp peut la prendre correctement.

La seule chose que l’on puisse dire, cependant, c’est à quel point il est bon de voir Jones parmi ces discussions. Au début de la saison, après avoir été complètement laissé de côté lors de trois des quatre premiers matches de championnat, la position de Jones a été remise en question, tout comme sa capacité de stockage. Les gens ont commencé à se demander s’il y avait ou non une « bonne offre » pour Jones ; si Liverpool pouvait ou non le décharger pour l’amélioration potentielle de son équipe. Mais il est resté déterminé, et est maintenant en plein essor.

Porto Performance Particulièrement impressionnant

Si vous êtes un joueur de Liverpool, un match contre Porto est l’occasion idéale pour une soirée de buts à gogo et une performance agréable. Les géants portugais ne peuvent tout simplement pas échapper à la colère de Klopp et de son équipe. Et cette saison n’a pas été différente, alors que les Reds endémiques en ont marqué cinq de manière impitoyable, Curtis Jones aidant deux de ces buts.

Au moment où l’arbitre a signalé qu’il était à temps plein, le Scouser susmentionné avait réalisé une performance globale au milieu de terrain, avec deux passes décisives, quatre dribbles – le plus grand nombre du jeu – et le plus d’occasions créées, avec trois. En l’absence de Thiago Alcantara, Jones a pris le relais avant de diriger magnifiquement le football heavy metal de Liverpool.

C’était une performance d’envoyer des rappels ; rappelle que Curtis Jones est toujours de classe mondiale et qu’il joue toujours un rôle de plus en plus important dans cette équipe de Liverpool.