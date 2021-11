L’étoile ‘Quantum Leap’ avait 85 ans – Reportez-vous

L’ancienne star de Quantum Leap Dean Stockwell, un acteur nominé aux Oscars et aux Emmy dont la carrière sur scène, au cinéma et à la télévision a duré plus de 70 ans, est décédé tôt le matin du 7 novembre. Il est décédé paisiblement à la maison de causes naturelles, un représentant pour la famille a confirmé à Report Door. Il avait 85 ans.

Stockwell est né en 1936 à North Hollywood. À l’âge de 7 ans, il était à Broadway, lançant une carrière d’enfant acteur. Il est apparu dans Anchors Aweigh avec Frank Sinatra et Gene Kelly, Kim avec Errol Flynn, Gentleman’s Agreement, notamment le film controversé de 1948 Le garçon aux cheveux verts.

En tant que jeune adulte, Stockwell est revenu sur la scène de Broadway dans Compulsion avec Roddy McDowall, qui est devenu un ami de longue date. Stockwell a repris son rôle dans la version cinématographique et a remporté le premier des deux prix du meilleur acteur au Festival de Cannes. Il a également joué dans Sons and Lovers et Long Day’s Journey Into Night avec Katherine Hepburn.

Dean Stockwell dans « Blue Velvet » de 1986

Stockwell était sur le point de changer de carrière lorsqu’il a obtenu une licence d’immobilier et a emballé la famille pour quitter Hollywood lorsqu’il a reçu un appel téléphonique de Harry Dean Stanton qui l’a convaincu de le rejoindre sur le tournage du film de Wim Wender, Paris, Texas.

Cela a conduit à une série de rôles au cinéma mémorables dans Blue Velvet, Dune, Married to the Mob, qui a valu à Stockwell une nomination aux Oscars, The Rainmaker et The Player.

(LR) Dean Stockwell et Scott Bakula de « Quantum Leap »

C’était à la télévision où Stockwell a livré sa performance signature dans la série télévisée de science-fiction originale Quantum Leap. Il a joué l’amiral Al Calavicci aux côtés de Scott Bakula, décrochant quatre nominations aux Emmy pour son rôle. Les crédits de la série de Stockwell incluent également Battlestar Galactica, JAG, The Tony Danza Show et NCIS: New Orleans, entre autres.

Doyen Stockwell

Ces dernières années, Stockwell, qui a pris sa retraite d’acteur en 2015, a poursuivi un changement de carrière, faisant de l’art et exposant aux États-Unis sous son nom complet, Robert Dean Stockwell.

Les proches de Stockwell le décrivent comme un rebelle qui aimait jouer, rire, fumer des cigares et jouer au golf. Il laisse dans le deuil son épouse Joy Stockwell et leurs deux enfants, Austin Stockwell et Sophie Stockwell.