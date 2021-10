L’Étoile rouge de Belgrade bat Razgrad Ludogorets et obtient les trois points (0-1)

30/09/2021 à 23:32 CEST

Les étoile rouge a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire acharnée contre le Ludogorets, qui s’est imposé 0-1 ce jeudi dans le Aréna Huvepharma. Les Razgrad Ludogorets Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un nul 1-1 lors du dernier duel joué contre le FC Midtjylland. Du côté des visiteurs, le Etoile rouge de Belgrade il a remporté dans son stade 2-1 son dernier match dans la compétition contre le Sporting de Braga. Après le match, l’équipe d’Argentine est troisième, tandis que la étoile rouge C’est d’abord à la fin de la réunion.

Pendant la première partie du duel, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Après la pause, en deuxième période, le but est venu pour lui Etoile rouge de Belgrade, qui a créé sa lumière grâce à un peu de Kanga Guelor à la 64e minute, terminant ainsi le match sur un score final de 0-1.

C’était un match avec plusieurs mouvements sur les bancs. Les étoile rouge a donné accès à Milan Pavkov, Petar stanic, Richairo Zivkovic et Nenad Krsticic pour Loïs Diony, Kanga Guelor, Ben et Petar stanic et par le Ludogorets remplacé Kiril Despodov, Jordanie ikoko, Mavis Tchibota Dufounou et Spectacle pour Josué, Pinas de Shaquille, Alex Santana et Stéphane Badji.

Au cours des 90 minutes du match, un total de sept cartes ont été vues. Les Ludogorets a dû faire face à la sanction de Cicinho avec un carton jaune et l’expulsion de Cicinho (2 jaunes) avec un carton rouge, tandis que les visiteurs ont subi la sanction de Loïs Diony, Mirko Ivanic, Kanga Guelor, Milan Pavkov et Petar stanic.

Avec ce résultat, le Ludogorets se retrouve avec un point, en position d’élimination du tournoi et le étoile rouge obtenir six points, occupant une place d’accès à la phase suivante du championnat après avoir remporté le match.

Le lendemain de la phase de groupes de la Ligue Europa, les Razgrad Ludogorets jouera contre lui Sporting de Braga dans son fief, tandis que le Etoile rouge de Belgrade affrontera à l’extérieur de la maison contre FC Midtjylland.

Fiche techniqueRazgrad Ludogorets :Kristijan Kahlina, Cicinho, Olivier Verdon, Igor Plastun, Shaquille Pinas (Jordan Ikoko, min.71), Bernard Tekpetey, Alex Santana (Mavis Tchibota Dufounou, min.78), Claude Goncalves, Stéphane Badji (Spectacle, min.88), Josué (Kiril Despodov, min.71) et Pieros SotiriouEtoile rouge de Belgrade :Zoran Popovic, Marko Gobeljic, Radovan Pankov, Strahinja Erakovic, Milan Rodic, Slavoljub Srnic, Ben (Richairo Zivkovic, min.86), Kanga Guelor (Petar Stanic, min.71), Sekou Junior Sanogo, Mirko Ivanic et Lois Diony (Milan Pavkov, min.57)Stade:Aréna HuvepharmaButs:Kanga Guelor (0-1, min. 64)