L’étoile rouge prend le pouls de Braga

09/12/2021

Le à 23:38 CET

La dernière journée de la phase de groupes de la Ligue Europa nous a donné un Duel des « Champions » à tête de chien entre Naples et Leicester qui a fini par prendre les parthénopéens, qui envoient les ‘renards’ à la Conference League et ils se battront pour rester en vie dans la compétition après s’être qualifiés comme deuxièmes du groupe derrière le surprenant Spartak Moscou. Ounas et Elmas, celui-ci à deux reprises, ont marqué des buts pour l’équipe de Spalletti, qui avait besoin de la victoire pour passer et a fait ses devoirs à Maradona.

Les deux autres groupes dans lesquels des choses importantes étaient en jeu ont terminé avec le Red Star comme premier classé après son match nul contre Braga, qui était son rival direct pour la première place et ira en play-off.

Dans le groupe H, la victoire du Dinamo Zagreb dans le fief de West Ham leur permet de rester en vie dans la compétition en tant que seconde. Les Anglais étaient déjà classés premiers du groupe.