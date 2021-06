L’étonnant retour de l’Allemagne qui montre que la Nationalelf a beaucoup à dire

20/06/2021 à 09h00 CEST

Le sélecteur de Allemagne, Joachim Löw a été à l’honneur pour sa défaite face à l’un des favoris pour remporter l’Euro : la France. Cependant, nous ne pouvons pas oublier qu’ils sont dans une groupe authentique de la mort, également avec le Portugal.

Ainsi, après les grosses critiques subies par le coach, il a dû mettre cartes sur table et montrer que la Nationalelf a encore beaucoup à dire. Les Allemands forment une équipe qui a toujours été en tête du classement du football, il n’est donc pas surprenant que cette situation ait surpris et que leurs supporters soient très coriaces lorsqu’ils subissent un revers.

D’un autre côté, aujourd’hui devrait être une célébration car ils ont montré une énorme performance lorsqu’il s’agit de retracer un début 1-0 que le Portugal leur a donné. Le premier but est venu de Cristiano Ronaldo à la 16e minute, mais deux buts contre son camp de Dias et Guerreiro ont donné l’avantage aux Tudescos, qui ont atteint le 3-1 après un but de Karl Havertz (qui a fait un match incroyable) et un autre de Robin Gosens composer le 4-1.

Le Portugal n’a pas baissé les bras et a continué à se battre pour réaliser l’impossible, mais ils n’ont pu marquer qu’un but de plus grâce à Diogo Jota qui a arrondi le chiffre avec le final 4-2.