L’étourdissement de Gloucester a affaibli Exeter – mais qu’est-ce que cela signifie avant la Champions Cup? ⋆ 10z viral

L’ailier de Gloucester et de l’Angleterre, Jonny May, cherche à se libérer des tacles à Exeter – GETTY IMAGES

Gloucester 34 Chefs d’Exeter 18

Alors que les répétitions générales se déroulent pour les prochains huitièmes de finale de la Heineken Champions Cup, c’était un peu une performance d’oeuf d’un curé des deux côtés.

Rob Baxter a protégé son équipe de première ligne à Exeter avant l’affrontement des Chiefs avec Lyon le week-end prochain, tandis que Gloucester a dû aller à fond pour mettre fin à une série de deux défaites. Les Cherry et les Blancs ont au moins gagné en confiance avant d’accueillir La Rochelle à Kingsholm avec seulement leur quatrième victoire de la saison en Premiership Gallagher. La Rochelle sera un jeu de balle différent de celui d’affronter la deuxième corde d’Exeter, mais au moins leur performance en seconde période les aura mis dans le bon état d’esprit après avoir scellé un point de bonus de dernière minute.

«Nous sommes deux champions et nous établissons des normes élevées. Nous avons commis des erreurs de base et ces joueurs doivent réaliser qu’ils ne peuvent pas continuer à le faire », a déclaré le directeur du rugby à Exeter Baxter. «Ils vont souffrir après ça, mais je n’allais pas les taper dans le dos et leur dire de prendre une bière dans le bus pour rentrer chez eux parce que nous n’avons pas gagné un match de rugby important.

« Cela leur aurait rendu un mauvais service parce que ce n’était pas assez bon. »

Gloucester savait que c’était une chance de remporter une rare victoire sur la meilleure équipe de la division et est parti comme les battants, donnant un penalty tôt dans le coin et tentant de faire un push-over. Cela ne s’est pas produit la première fois, mais une deuxième bouchée de la cerise après que Jonny May eut été refusé dans le coin gauche, ils ont conduit le talonneur Henry Walker.

George Barton a ajouté les extras et c’était le début parfait pour l’équipe locale malchanceuse. Cela aurait dû donner le ton, mais les Chiefs n’ont pas atteint les sommets d’être champions d’Europe par accident.

Ils ont riposté presque immédiatement avec un essai étonnant de l’arrière Josh Hodge qui est revenu avec 70 mètres d’intérêt sur un mauvais coup de pied de Willi Heinz.

Il n’y a pas eu de conversion pour match de Harvey Skinner, mais il a rapidement fait amende honorable avec une simple pénalité et a ensuite converti un essai marqué par Dom Armand. Cela a pris le vent dans les voiles des espoirs locaux.

Pour aggraver les choses pour un entraîneur-chef frustré de Gloucester, George Skivington, son équipe est tombée à 14 hommes lorsque les officiels ont examiné un plaquage de ceinture de sécurité de Billy Twelvetrees sur Hodge. L’ironie était qu’avec moins d’hommes, ils jouissaient d’une tache violette et lorsque l’ancien centre anglais est revenu à l’action, c’est après que Walker eut réussi un deuxième essai push-over que Barton a amélioré pour en faire un match d’un point à la pause.

Le premier score de la seconde mi-temps allait toujours être crucial pour donner l’élan indispensable et il provenait du demi de mêlée de remplacement de l’équipe locale Charlie Chapman. Il était au bon endroit au bon moment aux pieds de ses attaquants déchaînés pour ramasser une balle bien livrée et se précipiter à quelques mètres.

Barton a ajouté la conversion, puis a lancé une pénalité pour étirer l’avance à neuf points à l’heure. Exeter a sonné les changements et a complètement vidé son banc pour essayer de riposter.

Skinner était large avec un tir de pénalité à 35 mètres des poteaux, puis Stu Townsend avait un essai exclu par le TMO. Les Chiefs ont quand même récolté leurs premiers points de la seconde période avec une pénalité de Skinner pour une infraction antérieure.

Il a mis Gloucester sur le bord avec six à faire. Ils ont plutôt bien géré les phases finales, transformant une pénalité de mêlée en une série de rucks de conduite qui se sont finalement soldés par une pénalité inévitable dans les 22 Chiefs et ont valu à Alfie Petch un carton jaune. Barton a intensifié et il a même eu le temps pour un bonus de points avec un essai de pénalité d’un maul de masse qui a été abattu illégalement. Tom Price a vu du jaune pour son crime.

Skivington a déclaré: «Il y a beaucoup de croissance à venir et je pense que nous avons également laissé quelques essais. Nous construisons bien. »

Détails de l’équipe

Gloucester: Carreras, Rees-Zammit, Twelvetrees, Atkinson, May, Barton, Heinz, Rapava Ruskin, Walker, Balmain, Slater, Alemanno, Reid, Ludlow, Ackermann.

Remplaçants: Socino, Séville, Ford-Robinson, Clarke, B. Morgan, Clement, Chapman, Sharples.

Exeter: Hodge, Woodburn, John, Baldwin, Cordero, H. Skinner, Hidalgo-Clyne, Kenny, Yeandle, Street, Lonsdale, Price, Armand, Capstick, Tuima.

Remplaçants: Taione, Southworth, Petch, Witty, Wright, Townsend, Relton, court.

Arbitre: Luke Pearce (RFU)