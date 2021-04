L’étrange Car Thing de Spotify fait l’objet d’une refonte radicale et nous avons des questions

Spotify n’est pas une entreprise de matériel informatique et ne semble pas vouloir l’être. La société fait assez bien comme l’un des meilleurs lecteurs de musique sur Android et se consacre à offrir une expérience d’écoute complète à ses abonnés. Il s’avère que le matériel peut en fait être l’un des moyens pour l’entreprise de le faire, et bien que l’entreprise ait déjà taquiné un périphérique matériel dans le passé, un nouveau regard sur «Car Thing» montre que l’entreprise a été occupée à peaufiner son conception.

Certaines images de l’appareil ont surgi, apparaissant apparemment dans l’application iOS de Spotify. Le Car Thing ressemble à un système d’infodivertissement automobile avec un gros bouton et un petit bouton sur son visage et plusieurs boutons sur le dessus de l’appareil. Apparemment, l’appareil peut être monté sur un évent de voiture en utilisant une variété de supports.

J’imagine que le bouton sur Car Thing de Spotify est pour le volume et il semble que votre téléphone se connecte à la fois à Car Thing et à l’audio de votre voiture via BT. Je me demande si Car Thing pourrait également indiquer les directions. pic.twitter.com/1pDq1HMFwI – Steve Moser (@SteveMoser) 2 avril 2021

Selon les schémas, le smartphone d’un utilisateur se connectera à la fois à Car Thing et au véhicule via Bluetooth, et il semble que Car Thing sera essentiellement un moyen de contrôler vos morceaux. On ne sait pas s’il y aura des fonctionnalités importantes au-delà de cela. Pourtant, cette conception le fait davantage apparaître comme une alternative aux systèmes embarqués comme Android Auto, peut-être pour les véhicules qui n’en ont pas. Selon MacRumors, le dépôt FCC de l’appareil indique qu’il peut communiquer avec les systèmes embarqués et le décrit comme un «accessoire à commande vocale pour téléphone / application Spotify avec affichage et boutons de prise en charge».

Lorsque Car Thing a été annoncé pour la première fois en 2019, il a été présenté comme un moyen principalement expérimental de tester la façon dont les auditeurs consomment l’audio dans leurs véhicules. Il a été présenté avec un design très différent, avec un petit écran circulaire et des boutons étranges. Spotify a mis l’appareil à la disposition d’un petit groupe d’utilisateurs premium aux États-Unis dans le cadre d’un test très limité, et il se peut que la nouvelle conception soit le résultat de ces tests.

Pour l’instant, on ne sait pas si cet appareil est destiné aux testeurs ou non. La fonction des différents boutons est également en cause, en particulier le gros bouton, qui peut être une forme de contrôle du volume. Spotify a clairement indiqué qu’ils ne se préparaient pas à un lancement de matériel, mais l’énorme modification de la conception suggère le contraire.

