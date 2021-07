L’étrange cas de Buddy Holly Vs. Bobby Darin

Un jour de juillet 1958, les talents d’interprète de mon pote houx étaient entremêlés avec le nous d’écriture de Bobby Darin. Le résultat net a été une bataille graphique particulière et des hits du Top 40 pour les deux, avec “Early In The Morning”. C’était le septième des huit simples singles du Top 40 de Buddy aux États-Unis, et l’histoire derrière cela prend un peu de confiance.

Écrit par Darin et Woody Harris, le morceau avait une histoire bizarre, même selon les normes des batailles de classement qui avaient souvent lieu à cette époque. Il a d’abord été enregistré et publié par Bobby, non pas en son propre nom mais sous le pseudonyme des Ding Dongs. C’était sur le label Brunswick, appartenant à son ancien label, Decca – comme un moyen de dissimuler le fait que Darin était maintenant sous contrat avec Atco.

Quelque chose dans la banque

L’explication de la tentative de subterfuge réside dans le fait que le contrat initial d’un an de Darin chez Atco arrivait bientôt à expiration. Lorsqu’il entre au Decca’s Pythian Studio à New York pour enregistrer “Early In The Morning” et trois autres chansons en avril 1958, son “Splish Splash” précédemment enregistré n’était pas encore sorti, et il n’y avait aucune garantie qu’il le serait. Craignant que le contrat ne soit pas renouvelé, Darin tenait à avoir quelque chose dans la banque d’enregistrement pour son avenir incertain.

Sans surprise, bien sûr, Atco a rapidement reconnu «les Ding Dongs» par les tons vocaux distinctifs de Darin et a forcé Brunswick à leur remettre la bande maîtresse de la chanson. Atco a ensuite sorti “Splish Splash”, qui est entré dans les charts en juin pour devenir son premier succès et a conduit au renouvellement de son contrat – mais pendant ce temps, une histoire encore plus enchevêtrée se développait.

Un deuxième pseudonyme

Avant qu’il ne soit clair que “Splish Splash” deviendrait un hit, Atco a sorti le même enregistrement “récupéré” de Darin de “Early In The Morning”, maintenant sous un autre pseudonyme, les Rinky Dinks. Mais Decca possédait non seulement le label Brunswick mais aussi Coral, pour qui Holly a enregistré, et a ensuite précipité Buddy en studio pour produire une copie carbone de la version Darin/Ding Dongs/Rinky Dinks.

La version de Buddy de la chanson utilisait le même studio, les mêmes musiciens, arrangements, producteur et les mêmes chœurs de style gospel des Helen Way Singers. Il avait même la même face B, avec Holly couvrant une autre composition de Darin, “You’re The One”.

Le 5 juillet 1958, la version de Holly de “Early In The Morning” est sortie sur Coral. Il est entré dans les best-sellers une semaine après l’enregistrement des Rinky Dinks, début août, dans le tout premier palmarès Hot 100 de Billboard. Au moment où la prise précédente de Darin est entrée dans la liste finale des 100 meilleurs côtés du magazine, il était dans le Top 5 avec “Splish Splash”. Alors maintenant, naturellement, Atco a changé le crédit sur les 45 autres en “Bobby Darin and the Rinky Dinks”.

Escalade en tandem

En bref, les versions Darin et Holly ont grimpé le nouveau Hot 100 en tandem, toutes deux entrant dans le Top 40 du classement du 11 août. Mais aucun des deux n’a tout à fait rempli sa promesse initiale : Holly’s a culminé au n°32 et Darin au n°24, ses fans peut-être un peu distraits (et naturellement confus) par le succès simultané de “Splish Splash”.

Holly n’a fait qu’une fois de plus le Top 40 américain, au début de 1959 avec « It Doesn’t Matter Anymore », et a tragiquement perdu la vie dans cet accident d’avion fatidique alors même que la chanson grimpait dans les charts. À ce moment-là, Darin avait eu un autre succès dans le Top 10 avec son suivi en son propre nom, “Queen Of The Hop”, et est resté chez Atco pour les années à venir.

