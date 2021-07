L’étrange cas de Cristiano Ronaldo et le retour de la Premier League – Vital Football

in

Cristiano Ronaldo est un nom qui suscite l’enthousiasme et la passion dans le monde du football. Nul besoin de soutenir son équipe pour connaître sa valeur et admirer ses compétences ! Mais, pour l’ensemble des fans chanceux, leur rêve pourrait devenir réalité ! Ronaldo pourrait être sur le point de faire son retour à Manchester United après 12 ans.

La légende du football de 36 ans n’est pas encore prête à raccrocher ses crampons. Au lieu de cela, Manchester United a clairement indiqué qu’il était impatient de le signer dans les mois à venir. Ils ont pris des mesures pour attirer Ronaldo et ont déclaré qu’ils s’assureraient qu’il occupe une place importante dans l’équipe.

Ronaldo et la Juventus

L’équipe actuelle de Ronaldo, la Juventus, ne fait pas de vagues en Serie A. De plus, Ronaldo a récemment déclaré qu’il avait réalisé tout ce qu’il voulait pendant son séjour à la Juventus et qu’il est maintenant prêt à se fixer de nouveaux objectifs.

Pour ajouter de l’huile sur le feu, l’ancien manager de la Juventus, Massimiliano Allegri, est revenu au travail fin mai 2021 après une pause de deux ans. Rappelez-vous les mots d’adieu d’Allegri au président Andrea Agnelli en 2019 : « Débarrassez-vous de Ronaldo ; il bloque la croissance de l’équipe et du club », ce ne sera pas une surprise si Ronaldo décide qu’il ne veut plus être dirigé par Allegri. Et vous ne pouvez pas lui en vouloir.

Le retour de leur héros

Une chose est sûre, même si Ronaldo décide de ne pas retourner à Manchester United, il est probable qu’il quittera toujours son club italien actuel. La Juventus a déclaré qu’elle était prête à vendre Ronaldo pour 21,5 millions de livres sterling à tout club intéressé, y compris le PSG, qui a fait plusieurs commentaires sur la possibilité de soumissionner pour lui. Cependant, compte tenu de l’histoire de Ronaldo avec les Red Devils et de son amour pour la Premier League, un retour à Man Utd semble être le résultat le plus probable. La rumeur dit que Ronaldo retournera à Manchester pour avoir la chance de jouer à nouveau pour eux. Ensuite, il y a une chance qu’il fasse sa dernière apparition pour son tout premier club – le Sporting Lisbonne avant de prendre sa retraite.

Si vous étiez aussi talentueux que Ronaldo, que feriez-vous ? Préféreriez-vous rester avec une équipe qui a toujours performé en dessous de la moyenne comme la Juventus pour un salaire plus élevé, ou seriez-vous prêt à retourner dans l’une des plus grandes équipes de football anglais de tous les temps ?

Regarder Ronaldo

Quoi que Ronaldo décide de faire, nous sommes sûrs qu'il y aura beaucoup de matchs fantastiques à venir, et nous voyons sûrement cette légende en action.

