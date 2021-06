L’étrange chemin emprunté par la nouvelle star de McLaren jusqu’au sommet · .

Patricio O’Ward a quitté le Grand Prix IndyCar de Detroit ce week-end avec sa deuxième victoire en carrière en cinq courses et une avance d’un point au championnat des pilotes. À 21 ans, O’Ward est l’un des principaux visages du « mouvement de la jeunesse » d’IndyCar – un conducteur rapide et audacieux avec une personnalité charmante et énergique.

La dernière fois que l’IndyCar a couru dans les rues de Belle Isle, l’avenir de O’Ward en course – sans parler de sa place en IndyCar – était loin d’être certain. En effet, pendant la majeure partie de sa jeune carrière, la route devant le jeune homme qu’ils appellent “Pato” n’a jamais été clairement tracée.

“Ma carrière s’est presque terminée au moins quatre ou cinq fois”, a déclaré O’Ward après sa victoire dans la deuxième course de dimanche du GP de Detroit. « C’est une entreprise tellement difficile à faire. Quand vous le faites, vous devez continuer à faire vos preuves pendant les 20 prochaines années si vous voulez avoir une longue carrière. »

Après une solide année de recrue dans le championnat Pro Mazda 2015 (la deuxième série de Road to Indy, maintenant connue sous le nom d’Indy Pro 2000), O’Ward a dominé la première moitié de 2016 avec six victoires dans les sept premières courses, dont une à l’époque. balayage sans précédent des trois courses à Indianapolis – deux sur le parcours routier, une sur l’ovale voisin d’Indianapolis Raceway Park.

O’Ward a fait face à plusieurs revers sur sa route vers le sommet. C’était un miracle qu’il ait même trouvé une voiture pour les deux premières manches de la saison, sans parler du fait que ses premiers succès lui ont finalement permis de remporter une saison complète.

Malheureusement pour O’Ward, il a connu une période de sécheresse juste au moment où son coéquipier Aaron Telitz a repris forme dans la seconde moitié de la saison. Telitz a remporté le championnat et, plus important encore, a obtenu la bourse de 600 000 $ US qui garantissait un trajet à temps plein dans la série Indy Lights pour 2017. Sans ce soutien, deux tours à Indy Lights étaient tout ce que O’Ward pouvait se permettre de Cours.

Heureusement, O’Ward n’était pas complètement hors de course. Entre 2016 et 2017, il a décroché un tour dans la classe pro-am Prototype Challenge du championnat IMSA Sports Car. Avant son 18e anniversaire, il était vainqueur de classe aux 24 heures de Daytona et aux 12 heures de Sebring. Sa superbe conduite a propulsé son équipe Performance Tech Motorsports au championnat de classe, remportant sept victoires en sept courses pour ouvrir la saison – et ne manquant qu’une saison invaincue avec une troisième place lors de la dernière course.

O’Ward a stupéfié l’IndyCar en se qualifiant cinquième à ses débuts. Enfin, O’Ward a trouvé le soutien de son pays d’origine dont il avait besoin pour assurer un retour à Indy Lights en 2018, à temps plein et avec la centrale électrique pérenne Andretti Autosport. Combattant son coéquipier Colton Herta du début à la fin, O’Ward a remporté neuf victoires en 17 courses et a terminé la saison en tant que champion Indy Lights, son premier championnat en monoplace.

Lorsque l’équipe d’IndyCar parvenue Harding Racing a appelé O’Ward pour conduire la finale de la série IndyCar 2018 au Sonoma Raceway, et O’Ward a ébloui lors de ses débuts en se qualifiant cinquième et en terminant neuvième, il semblait qu’il avait enfin franchi les obstacles les plus difficiles de lui. Quelques jours seulement après sa première course, Harding Racing – désormais en partenariat avec George Steinbrenner IV – a pris la décision évidente de signer O’Ward pour un contrat de saison complète pour 2019, avec Herta comme coéquipier et le soutien technique d’Andretti.

Chaque développement étrange, inattendu et parfois bouleversant qui a laissé l’avenir de la course de Patricio O’Ward dans le vent en 2019 suffirait à écrire un roman complet, il est donc préférable de garder la saga de la turbulente 2019 de Pato aussi brève que possible. possible.

Hectic 2019 comprenait une apparition en F2 pour MP… … et des sorties IndyCar pour Carlin

En février 2019, avant le début de la saison, O’Ward a été libéré de Harding Steinbrenner Racing après que ses futurs employeurs n’aient pas pu obtenir le parrainage nécessaire. En mars, O’Ward et Carlin Racing se sont mis d’accord sur un accord patchwork pour courir 13 des 17 courses, dont l’Indianapolis 500. Alors que Herta a remporté sa première victoire sur le Circuit des Amériques, O’Ward a terminé huitième lors de sa première course avec l’équipe. .

O’Ward a remplacé Ticktum en Super FormulaAvant le Grand Prix d’Indianapolis, il y a eu une annonce surprise – O’Ward avait rejoint l’équipe Red Bull Junior avec la perspective de passer à la Formule 1. Un crash dévastateur juste 48 heures avant les qualifications d’Indianapolis 500 a fait boule de neige dans O’Ward sans se qualifier pour la plus grande course de l’année, sa voiture étant trop lente pour faire partie du peloton de 33.

En juin, O’Ward était parti courir en Formule 2 en Autriche, pilotant pour MP Motorsport dans le cadre d’un contrat unique à la place du Mahaveer Raghunathan interdit. En juillet, Red Bull l’a branché sur l’ancienne voiture de Dan Ticktum à l’équipe Mugen dans le championnat japonais de Super Formula. Cela a réduit l’accord IndyCar de 13 courses d’O’Ward à seulement huit courses. Ajoutant à l’étrangeté de la situation, il est passé d’une compétition sous licence mexicaine en IndyCar, à une licence américaine en F2, puis de nouveau à une licence mexicaine au Japon.

Red Bull et O’Ward ont mutuellement annulé l’ensemble de l’arrangement en octobre. Ce n’était pas une question d’O’Ward était sous-performant, mais parce que la plupart des séries auxquelles O’Ward a participé n’avaient pas assez de concurrents à temps plein pour valider la plupart des points de superlicence FIA ​​que Red Bull s’attendait à avoir accumulés.

Deux semaines à peine après avoir été libéré de Red Bull, O’Ward a rejoint McLaren SP pour un trajet IndyCar à temps plein et entièrement sponsorisé dans une équipe avec un palmarès gagnant sous sa forme précédente, Schmidt Peterson. Enfin, O’Ward allait avoir la chance de démontrer son potentiel IndyCar avec une équipe compétitive, sans les distractions de se demander si sa prochaine course serait sa dernière parce que le financement n’était pas disponible.

La victoire au Texas a valu à O’Ward un test de F1En 2020, O’Ward a enregistré trois finalistes, dix top-10 dans un calendrier de 14 courses raccourci par Covid, et a terminé quatrième du championnat lors de sa première saison complète. Il a battu les anciens champions Will Power, Simon Pagenaud et Ryan Hunter-Reay au classement, et devancé son rival des Indy Lights Herta de seulement cinq points. Après avoir également décroché sa première pole position, il ne manquait plus qu’une victoire en course, mais compte tenu de sa proximité avec Road America et Gateway International Speedway, ce n’était qu’une question de temps avant que cette première victoire n’arrive en 2021.

Ce fut bientôt le cas, au Texas, et à Détroit, il devint le premier pilote cette année à gagner deux fois. Le PDG de McLaren, Zak Brown, a confirmé qu’il tiendrait sa promesse de donner à O’Ward un test de Formule 1 sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi, en décembre. La perspective qu’il puisse passer un jour d’IndyCar à la F1 est peut-être lointaine – la FIA attribue moins de points de superlicence au total à l’IndyCar qu’à la F2 – mais il est au moins dans une équipe où c’est une possibilité.

L’ascension d’O’Ward au sommet du classement des points IndyCar ne surprendra pas ceux qui ont vu son potentiel sur Road to Indy, même si atteindre la série était loin d’être une certitude. Il a confirmé la foi dont McLaren et Schmidt Peterson Motorsports ont fait preuve en reconstruisant l’ensemble de leur programme autour de lui. Il s’est fait couper les ailes plusieurs fois, mais O’Ward a enfin en vue le sommet de l’IndyCar.

