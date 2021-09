L’étrange enterrement de Gram Parsons

Avec le recul, Cecil Connor III, plutôt connu sous le nom de Gram Parsons, a toujours été un candidat pour vivre vite et mourir jeune. Le style de vie hédoniste de l’homme de Waycross, en Géorgie, avait durement touché sa santé même pendant ses brèves années de brillante créativité. Mais c’était quand même une tragédie quand la nouvelle a émergé que le dernier trajet de Gram, jusqu’au monument national de Joshua Tree en Californie, avait conduit à sa mort le 19 septembre 1973.

L’excursion à l’un de ses endroits préférés était prévue comme repos et récréation avant le début d’une nouvelle tournée. Il avait joué en direct plus tôt dans l’année, y compris un spectacle à Boston en avril, où il avait interprété certaines des chansons avec lesquelles il avait contribué à créer le genre même du country rock, comme “Drug Store Truck Driving Man”, ” Sin City” et “C’est tout ce qu’il a fallu”.

Un adieu des plus bizarres

Mais seulement deux jours après le début du voyage, Parsons a été retrouvé inconscient dans sa chambre et après l’échec de toutes les tentatives pour le réanimer, il a été déclaré mort à l’hôpital Hi-Desert Memorial à 0h15. La cause officielle du décès était une overdose de morphine et d’alcool. Son cercueil a été volé par son manager Phil Kaufman et l’ancien roadie des Byrds Michael Martin et emmené à Cap Rock dans le désert californien. Là, selon ses propres souhaits, le corps a été incendié. Parsons a ensuite été enterré au cimetière Garden of Memories à Metairie, en Louisiane.

Mais l’héritage musical de Parsons est riche, à ses débuts avec l’International Submarine Band, après son arrivée sur la côte ouest en 1967, et sa brève mais cruciale période avec les Byrds; puis avec Chris Hillman dans le Frères Burrito volants et enfin sur ses deux albums solo très vénérés, GP de 1973 et Grievous Angel, sorti à titre posthume.

Là-haut avec les grands

Lorsque GP est sorti, Rolling Stone a décrit Parsons comme « un artiste avec une vision aussi unique et personnelle que celles de Jagger.Richard[s], Ray Davies, ou l’une des autres personnalités célèbres.

Dans son rapport sur sa mort, le Village Voice a cité l’ancien batteur des Byrds, Mike Clarke, qui a déclaré : « Mec, je ne pense pas que Gram ait jamais rencontré une drogue qu’il n’aimait pas. Je suppose qu’il y a une leçon de choses là-dedans.

Écoutez la liste de lecture Flying Burrito Brothers Best Of de uDiscover Music.