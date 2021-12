L’étrange hack de Tinder qui vous assure une correspondance tout de suite

L’algorithme Tinder est le mystère que tout le monde veut percer. De nombreux utilisateurs essaient de comprendre comment cela fonctionne pour en profiter et obtenir des correspondances plus précieuses qui mènent à une date.

Il y a beaucoup de rumeurs et d’hypothèses dans l’application pour trouver un partenaire, mais le 26 avril de cette année, un utilisateur de Tik Tok, Garny (@garnytho), a publié une vidéo avec un hack Tinder qui, selon lui, vous allait changer de vie.

Dans cette vidéo, vous pouvez voir comment Garny utilise une technique qui lui permet obtenir, encore et encore, un match pratiquement automatique il suffit d’ouvrir l’application.

La vidéo c’est ça et, si vous ne comprenez pas très bien ce qui se passe, ne vous inquiétez pas, car c’est très facile et nous vous l’expliquerons.

@garnytho Hack tinder qui change la vie 🤫🥰 #tinder #tinderhack #ftb ♬ Lévitation (feat. DaBaby) – Dua Lipa

Comment obtenir un match sur Tinder rapidement

Si vous regardez ce qui se passe dans la vidéo, pour obtenir une correspondance, il vous suffit d’ouvrir l’application et, à ce moment-là, la première correspondance possible apparaît. Garny indique qu’il aime ça et passe au suivant, marque à nouveau que cette personne lui convient et continue avec un nouveau, mais, aussitôt, Tinder lui dit qu’il a obtenu un match avec la deuxième personne.

Après ça, Garny fermez complètement Tinder et ouvrez-le à nouveau.

L’application lui présente à nouveau une première option, il indique qu’il l’aime et, immédiatement, la seconde apparaît. Garny glisse en soulignant qu’il aime à nouveau cette personne et, dès qu’il passe à la suivante, obtenir à nouveau une correspondance avec cette deuxième option qui apparaît.

C’est-à-dire qu’il semble que l’algorithme de Tinder ait tendance à vous montrer en second lieu une personne qui correspondra parce qu’elle vous a aimé.

Le hack est clair. Pour plus d’accords, Garny il ouvre et ferme Tinder pour que l’algorithme le présente à plus de ces secondes personnes qui se terminera par un match.

Ce hack Tinder fonctionne-t-il vraiment ?

Avec près de 200 000 « j’aime » et près de 2 000 commentaires, ce petit secret a déclenché un débat qui tente de démêler si la technique est réelle et comment fonctionne l’algorithme de Tinder.

L’application, comme ils le font tous, essaie de t’attirer et reste le plus longtemps possible avec elle.

C’est pourquoi l’un des trucs qu’il utilise est que la première personne qui apparaît est presque toujours très attirante, de sorte que vous êtes accro dès que vous ouvrez. Pour bien capter l’attention que vous avez initialement suscitée, la deuxième personne à apparaître est probablement une personne qui a indiqué qu’elle vous aimait.

De cette façon, vous avez un match garanti au début. Avec ce petit coup de pouce dans l’estime de soi, Tinder sait que vous continuerez probablement à jouer.

Ce n’est un secret pour personne que Tinder et d’autres applications appliquent les mêmes astuces que les casinos pour que vous restiez avec eux. Le fait est que, apparemment, l’algorithme de Tinder n’est pas très sophistiqué et a tendance à répéter ce processus.

S’ouvrant et se fermant tout le temps, l’application vous propose tout de suite à nouveau aux personnes qui l’ont aimée, en essayant de ne plus la fermer. Mais si vous le faites et que vous rouvrez, vous pouvez obtenir plus de correspondances en beaucoup moins de temps.

Si cette théorie fonctionne dans votre cas, c’est quelque chose que vous devriez essayer, même si tout se résume peut-être à l’un des commentaires les plus votés : « Ce hack est réservé aux beaux hommes. »