L’étrange histoire de la (des) ligue (s) indienne

Par Adarsh ​​Sharma

/ ˈFantəsi, ˈfantəzi /

nom

la faculté ou l’activité d’imaginer des choses impossibles ou improbables.

“Ses recherches sur le sport en ligne s’étaient déplacées vers les royaumes de la fantaisie”

Il aurait été préférable que ce terme ait été compris dans le vrai sens du dictionnaire Oxford, c’est-à-dire la faculté ou l’activité d’imaginer des choses impossibles ou improbables par des millions de joueurs de la ligue fantastique.

Lorsqu’un homme ordinaire témoigne devant la caméra sur la façon dont il a gagné des lakhs de roupies en participant à une ligue fantastique et comment cela a complètement changé sa vie, cela suscite une réaction qui ne fait qu’augmenter le nombre toujours croissant de téléchargements, d’abonnements et de revenus. des applications Indian Mobile Fantasy Game.

Cet «homme ordinaire» ignorant les multiples séances de brainstorming qui se déroulent dans les coulisses de ces «publicités témoignages payantes» est souvent la proie du récit et se retrouve à prier pour gagner au moins le «montant de participation» mis sur le pari avant le début de chaque match / compétition en ligne.

Alors que la plupart des gens ont entendu parler des sports fantastiques, des millions y jouent. Mais soyons honnêtes: il y a de fortes chances que quelqu’un dans la pièce avec vous en ce moment n’ait aucune idée de ce que c’est vraiment ou comment cela fonctionne (mon vrai frère par exemple).

Le phénomène des sports fantastiques pourrait être très surprenant pour les non-consommateurs d’une telle activité, mais avez-vous déjà été pris au milieu d’une conversation comme celle-ci?

“Aaj CSK agar Jadeja na bhi khilaye à chalega, nahi hai amical de pitch spinner, qui selon vous va gagner aujourd’hui.” (si CSK décide d’exclure Jadeja de jouer à XI aujourd’hui puisque le terrain ne va pas favoriser les spinners, qui pensez-vous va gagner aujourd’hui?)

«CSK haare jeete pata nahi lekin Jadeja est sûrement un match-gagnant! L’équipe Apni mai zarur rakhna. » (Je ne peux pas dire si CSK va gagner ou perdre mais Jadeja est sûrement un vainqueur du match, incluez-le à vos côtés aujourd’hui)

Cette réponse reflète clairement l’état d’esprit des participants aux sports fantastiques. Ils ne se soucient souvent pas du résultat du jeu, ils se concentrent uniquement sur la performance individuelle de plusieurs joueurs d’une ou des deux équipes. Ce qui compte pour eux, ce n’est plus le nom de l’équipe gagnante, mais plutôt les spreads, les performances individuelles des joueurs choisis et d’autres détails. En fonction de leurs prévisions et de la structure de leur équipe, leur intérêt peut être très différent et les joueurs voient les matchs avec des yeux différents. En l’absence d’affiliation absolue avec une équipe ou une franchise en particulier, l’objectif ultime de la participation à l’un des formats fantastiques est de gagner de l’argent en mettant votre argent en jeu.

«Ce sont des paris sans fin et rien d’autre mais oui, vous devez appliquer vos connaissances pour finaliser votre équipe, mais même cela ne garantit pas vos chances de gagner», déclare Saransh Oze, étudiante de troisième cycle à Noida.

«La raison pour laquelle FCT (Fixed Commercial Time) sur les chaînes sportives et leurs avatars OTT (Over The Top) (Hotstar, etc.) est remplie de publireportages de la ligue fantastique est due aux décisions de justice en leur faveur», estime Saransh Gupta, propriétaire d’un agence de marketing numérique leader à Gurugram. «La seule différence entre les sociétés d’alcool qui font la promotion de leurs marques par le biais du marketing de substitution et les publireportages Fantasy Sports Apps est que ces derniers sont assez directs, bien que les deux produits créent une dépendance par nature et par consommation», ajoute Saransh.

Si les paris sur le cricket n’ont rien de nouveau en Inde, ils ont été gérés de manière assez clandestine par des bookmakers au sein de leurs réseaux sociaux très soudés. Incapable de parier légalement des milliers de passionnés de sport dans notre pays préfèrent donc maintenant tester leur compréhension approfondie du sport à travers des applications Fantasy Sports comme Dream11, mycircle11, et al. En prévision de gagner beaucoup d’argent, suivi de leurs débuts sur petit écran dans l’une de ces publicités de témoignage un jour, les participants de ces plates-formes fantastiques continuent de tenter leur chance avec de multiples combinaisons de permutations pour devenir accro à ce monde de «tests de compétences». Les frais de participation sur toutes ces plates-formes vont de zéro à des lakhs de roupies en fonction de ses compétences et de ses capacités de prise de risque. Contrairement aux bookmakers, ces «plates-formes de test d’habileté» en ligne «légales» permettent à leurs utilisateurs de gagner gros grâce à de multiples défis de format ou c’est ce qu’ils prétendent.

«Oubliez de gagner gros, je n’ai pas encore décodé l’algorithme de compétence et de performance requis pour gagner juste le double du montant de mes frais de participation», déclare Sanchit Jain, le principal entraîneur personnel de Noida.

Lorsque le propriétaire de l’entreprise d’outils et de matériel, Obaid Malik, a commencé à jouer aux jeux de cricket fantastiques de Dream11, il n’était même pas au courant du type de dépendance qui l’accompagnait. «Je ne peux plus me retenir et j’aurais perdu pas moins de 20 à 25 000 personnes jusqu’à présent», déclare le joueur de 35 ans.

L’histoire n’est pas différente pour des millions d’autres utilisateurs accros à ces «jeux de test d’habileté», y compris le vôtre.

Les origines du jeu sont basées en Amérique du Nord où les premiers jeux de sports fantastiques de basket-ball, de football américain, de hockey sur glace et de baseball ont été proposés par Yahoo en 1999. D’autres portails comme ESPN ou CBS ont suivi sous peu. De nos jours, il y a des millions de personnes dans le monde qui jouent à une modalité d’un jeu de sport fantastique.

Selon Nielsen, la participation globale aux États-Unis a considérablement augmenté ces dernières années. Entre 2012 et 2017, le nombre de joueurs de jeux de sports fantastiques est passé de 8 millions à 15,5 millions.

Le marché des sports fantastiques est une grosse affaire. Aux États-Unis, il s’agissait d’un marché de 7,8 milliards de dollars en 2020. En Inde, un rapport de la FICCI-EY a déclaré que le segment des jeux en ligne valait 6 500 crores de roupies en 2019 et toucherait 18 700 crores de roupies en 2022. La ligue fantastique IPL vaudra 1 dollar. milliards, dit KPMG.

Renforcées par les investissements étrangers, les entreprises indiennes ont investi massivement dans ces «applications fantastiques de vache à lait» sans craindre les réglementations gouvernementales après un verdict favorable dans la célèbre affaire «Varun Gumber c. Union Territory of Chandigarh» et plus tard devant la Haute Cour de Bombay dans le affaire «Gurdeep Singh Sachar c. Union indienne», qui a précisé que les sports de fantaisie sont des jeux d ‘«habileté» plutôt que de «hasard» et, par conséquent, ne constituent pas des jeux de hasard. Ces verdicts ont encore encouragé la participation à de tels sports et conduit à sa croissance en Inde.

Selon un rapport récent «Business of Fantasy Sports» publié par la Fédération des sports fantastiques indiens (FIFS) et KPMG, les revenus bruts des opérateurs de sports fantastiques s’élevaient à Rs. ~ 2400 crores (340,47 millions USD) pour FY20 par rapport à Rs. ~ 920 crores (131,64 millions de dollars EU) au cours de l’exercice 19 – augmentation d’environ 3 fois par an. L’industrie indienne des sports de fantaisie devrait valoir 3,7 milliards de dollars d’ici 2024, ce qui créera une énorme opportunité pour les nouveaux venus. Le marché a connu une augmentation de 700% au cours de la dernière décennie du nombre d’opérateurs de sports fantastiques et un pic de 2500% du nombre d’utilisateurs de sports fantastiques.

Actuellement, l’industrie du sport fantastique est à un stade naissant, avec de nombreuses start-ups en compétition pour attirer les 800 millions de téléspectateurs sportifs du pays. Cette tendance est susceptible de persister à mesure que ces entreprises se lancent dans diverses ligues sportives pour attirer des annonceurs, des clients et des investisseurs.

Outre l’amour sans fin des Indiens pour le sport, en particulier le cricket, les plans de données à bas prix et la forte pénétration des téléphones mobiles ont fait de ces start-ups un pari lucratif pour les investisseurs. Au cours des cinq dernières années, les investisseurs ont injecté ~ 112 millions de dollars américains dans les plateformes de sport fantastique en Inde.

Les chiffres semblent prometteurs, tout comme les perspectives pour tous les membres de la FIFS (Federation of Indian Fantasy Sports – un organisme auto-réglementé formé en 2017) (32 au total), mais la fédération doit surveiller et mettre en place un cadre strict pour évincer les joueurs non conformes et exclure toute possibilité de corruption, à savoir les paramètres des joueurs et la fixation de points et autres, ou d’ailleurs certains formats qui attirent et encouragent davantage le jeu. Le besoin de l’heure est de le soutenir avec un cadre politique recherché et des réglementations légitimes.

Avec la menace de Covid-19 qui pèse sur l’IPL 2021 et tous les prochains matches déjà assiégés, les organes directeurs, y compris la BCCI, la CPI et le ministère de la Jeunesse et des Sports (si nécessaire) doivent intervenir pour mettre en place un cadre réglementaire solide. en place. Le laisser à l’autorégulation de l’industrie permet aux plateformes de concevoir les règles du jeu où elles seules seront elles-mêmes les gagnantes.

Un avertissement prohibitif, avertissant ses utilisateurs de l’élément de risque et de dépendance associé à ces jeux, à la fin des publicités d’application de la ligue fantastique ne servirait pas non plus son objectif, car il consiste à intégrer le message «fumer est nocif pour la santé» dans le tabagisme scènes des films de Bollywood.

Les ligues fantastiques sont certainement là pour rester et les enfants étant encouragés à apprendre le langage de codage, avant même qu’ils ne parlent les langues autochtones appropriées, le secteur ne fait que progresser en termes de nouveaux entrants dans l’arène et de ceux existants maximisant les revenus. Les perspectives du jeu fantastique semblent prometteuses et cela pourrait bien être la prochaine grande sinon la plus grosse source de revenus pour toutes les parties prenantes à condition qu’elles suivent le slogan de leur propre publireportage exprimé par MS Dhoni lui-même «bas dimaag laga ke khel» (sirf dil laga ke nahi est probablement ce qu’il veut dire).

(L’auteur est un professionnel de la publicité et du marketing avec plus de 15 ans d’expérience dans l’offre de solutions multimédias personnalisées aux marques et aux partis politiques à travers l’Inde. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online. Courriel: adarsh .adi @ gmail.com)

