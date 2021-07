L’étrange omission des médias de l’équipe (D) accusant l’organisation Trump ⋆ 10z viral

Vendredi matin, les médias nationaux ont vanté un nouvel « acte d’accusation à la bombe » contre l’organisation Trump, mais sont restés extrêmement vagues dans la description des « procureurs ». Ils n’étaient pour la plupart que des « procureurs ». La plupart du temps, ils n’ont pas mentionné le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance Jr., est un démocrate et un démocrate élu également.

En 2009, Vance a été élu pour la première fois avec 91 % des voix lors de la primaire démocrate. Les démocrates qui ont soutenu Vance comprenaient l’ancien maire David Dinkins, l’uber-féministe Gloria Steinem, Caroline Kennedy et Robert F. Kennedy Jr. Son père Cyrus Vance était le secrétaire d’État de Jimmy Carter.

Le Washington Post a éclaboussé l’histoire en haut de la première page avec un titre de bannière : « Les procureurs allèguent une fraude au cabinet Trump. » Quatre reporters étaient nécessaires ! Le chef a déclaré que seuls les « procureurs » inculpaient l’ancien président. Juste avant le saut à l’intérieur du journal, il y a une citation sur le prétendu « programme de paiements illégaux radical et audacieux », a déclaré un procureur du procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance (D entre parenthèses).

Il y avait aussi une analyse de l’actualité par Josh Dawsey : « Les actes d’accusation deviennent le dernier cri de ralliement de Trump. Ces deux articles, ainsi qu’un troisième article sur Trump donnant aux démocrates de la Chambre un aperçu de ses finances, occupent la majeure partie des pages A8 et A9. La seule véritable réfutation est venue de l’équipe Trump criant à la chasse aux sorcières. Il n’y a pas de critique en dehors de cette orbite.

Le New York Times a L’entreprise de Trump accusée d’un régime fiscal « audacieux » : Les procureurs décrivent 15 ans à cacher les avantages et les bonus de luxe des cadres. Trois journalistes ! Le Times a également une analyse de l’actualité sur l’accusation de Trump intitulée « Frappant au cœur de l’image de l’ex-président ». Comme s’ils l’avaient toujours dépeint comme un tireur droit ? Ces deux histoires engloutissent toute la page A-12. Encore une fois, la seule réfutation était celle de Trump.

Mais ils ont cité l’affirmation de l’organisation Trump selon laquelle “les affaires pénales centrées sur les avantages sociaux étaient extrêmement rares. En effet, des avocats spécialisés dans les délits fiscaux ont déclaré au Times qu’ils ne pouvaient penser à aucun exemple récent dans une affaire pénale.. ” Cet aveu de poursuites très sélectives ? C’est au paragraphe 27.

Il n’y avait pas de (D) sur la première page pour DA Cyrus Vance. Au paragraphe 29, ils l’appellent « un démocrate qui a battu deux fois M. Trump à la Cour suprême des États-Unis dans une bataille pour obtenir les dossiers fiscaux de l’ancien président ». À la fin de l’article, le Times note que Vance ne cherche pas à être réélu, donc ce “sera sans doute la partie la plus durable de son héritage”.

USA Today l’a fait aussi, l’article en première page titrait « Charge l’avenir boueux de Trump » ce qui ressemble à 100 titres de journaux. Cela pourrait être “les journalistes brouillent l’avenir de Trump”, bien sûr. Leur histoire à trois journalistes (et une deuxième histoire) s’étendait pour couvrir la majeure partie de la page 6A, qui est une longue lecture pour “McPaper”. Au moins, ils ont trouvé un critique des procureurs en dehors de Trumpland : ce rare analyste conservateur de CNN Scott Jennings, qui a été cité que ce sera un « événement confirmant » pour les fans de Trump qu’il est persécuté.

Les réseaux ont joué le même jeu. Whit Johnson, présentatrice d’ABC Good Morning America, s’est exclamée : « Maintenant, l’acte d’accusation à la bombe contre la société de l’ancien président Trump et son directeur financier pour ce que les procureurs appellent un stratagème audacieux et audacieux visant à cacher des revenus et à éviter illégalement les impôts. » Le journaliste Terry Moran n’a jamais rien dit de plus précis que “le procureur du district de Manhattan”. Trump a été cité attaquant les procureurs de la «gauche radicale». ABC a même fait appel à l’analyste juridique Dan Abrams, et lorsqu’il a été interrogé sur les allégations de chasse aux sorcières de Trump, n’a jamais expliqué qui était Vance ou son parti.

Le GMA d’ABC a vanté vendredi “l’acte d’accusation à la bombe” de l’organisation Trump. Les « procureurs » allèguent un stratagème criminel « vaste et audacieux », mais aucune mention que le procureur est un démocrate… un démocrate élu. pic.twitter.com/76jD1Ju4LU – Tim Graham (@TimJGraham) 3 juillet 2021

Sur CBS This Morning, le journaliste Jeff Pegues a cité un “grand jury à Manhattan”, mais aucune mention de Vance ou de son parti. Ils avaient également Trump attaquant les procureurs de la «gauche radicale»… et ils avaient leur propre comédien se moquant de Trump comme étant diabolique.

“CBS This Morning” a promu Stephen Colbert en comparant Trump au super-méchant Thanos dans leur “Eye Opener” en haut du programme de vendredi. pic.twitter.com/LKNFosYf9z – Tim Graham (@TimJGraham) 3 juillet 2021

Sur NBC Today, Hallie Jackson a mentionné le Manhattan DA et le procureur général de New York, mais pas leur affiliation à un parti. NBC a diffusé un extrait sonore de Donald Trump Jr. sur Fox News, affirmant que les procureurs se concentraient sur leurs ennemis politiques. Mais NBC est allé à l’extrême pour éviter de nommer des noms politiques.