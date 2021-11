L’étrange Pokémon BDSP Glitch renomme les monstres pendant les évolutions

CE N’EST PAS MON NOM !!! Capture d’écran : Nintendo

Le dernier lot de jeux Pokémon, Brilliant Diamond et Shining Pearl, connaît une poignée de problèmes stupides. Alors que le problème de duplication est quelque chose que les joueurs exploitent à leur avantage, il y a un autre problème que les joueurs rencontrent et qui est tout simplement étrange : voir les surnoms de leurs monstres remplacés par quelque chose d’entièrement différent.

L’utilisateur de Twitter glitchsaur a posté une courte vidéo de leur Gabite évoluant vers un Garchomp. Cela ne sort pas de l’ordinaire. Les Pokémon évoluent tout le temps. Ce qui est étrange, cependant, c’est que le surnom du monstre a été changé avant même la fin de l’évolution. Appelé à l’origine « girlboss », le nom du monstre a été remplacé par « mike » lors de sa transformation. Curieusement, Mike n’a pas collé, car le surnom de la patronne est revenu après un bref instant.

Ce n’est pas le seul cas où le surnom d’un Pokémon est effacé. Le streamer Twitch Tony Daddi a rencontré le même problème en jouant à Brilliant Diamond. Après avoir nommé son Lickitung « Bertha », Tony gloussa de confusion à la vue du Pokémon Gen 1 rebaptisé « Gustavo » au cours de son évolution vers Lickilicky. Tout comme la girlboss de glitchsaur, Gustavo n’était pas le nom permanent de Lickilicky, car Tony est allé dans le Pokédex pour confirmer que le monstre de type Normal transformé était, en fait, toujours surnommé Bertha. Pourtant, c’est un problème bizarre à rencontrer.

Le problème fait également d’autres choses étranges, comme échanger les surnoms de Pokémon sans surnom avec Hiragana japonais. Selon TheGamer, il semble que le problème soit lié au Grand Underground, une sorte de donjon avec des monstres et des objets rares, et comment le système de texte du jeu comprend les noms et surnoms des Pokémon. En tout cas, il ne semble pas avoir d’effets durables.

Brilliant Diamond et Shining Pearl, des remakes des jeux Pokémon du même nom de 2006, offrent quelques améliorations mais ont tendance à jouer la plupart du temps en toute sécurité. Malgré leur similitude, mon collègue Ethan Gach s’amuse toujours.