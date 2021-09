L’étrange querelle chinoise de Soros et BlackRock 10z viral

par F. William Engdahl, New Eastern Outlook :

Une étrange guerre des mots a éclaté ces derniers jours dans les pages des médias financiers entre les fonds spéculatifs milliardaires et spécialiste de la révolution des couleurs, George Soros, et le gigantesque groupe d’investissement BlackRock. Il s’agit d’une décision du PDG de BlackRock, Larry Fink, d’ouvrir le premier fonds commun de placement à capitaux étrangers en Chine, vraisemblablement pour attirer l’épargne de la nouvelle population chinoise à revenu intermédiaire (et qui disparaît rapidement). Dans une récente interview dans un journal, Soros a qualifié la décision BlackRock de menace pour les investisseurs de BlackRock et pour la sécurité nationale des États-Unis.

Ce conflit de vues apparemment absurde entre deux géants prédateurs financiers de Wall Street cache une histoire bien plus vaste : l’effondrement systémique imminent à l’intérieur de la Chine d’une pyramide de la dette financière qui est peut-être la plus grande au monde. Cela pourrait avoir un effet domino sur l’ensemble de l’économie mondiale bien plus important que la crise de Lehman de septembre 2008.

« Terroriste économique mondial .. : »

Le 6 septembre, Soros a écrit un éditorial invité dans le Wall Street Journal, critiquant vivement BlackRock pour ses investissements en Chine : « C’est une triste erreur de verser des milliards de dollars en Chine maintenant. Cela risque de faire perdre de l’argent aux clients de BlackRock et, plus important encore, de nuire aux intérêts de sécurité nationale des États-Unis et d’autres démocraties. » Pas comme Soros pour citer la sécurité nationale américaine… Il a poursuivi en disant : « L’Initiative BlackRock menace les intérêts de sécurité nationale des États-Unis et d’autres démocraties parce que l’argent investi en Chine aidera à faire avancer le régime du président Xi, qui est répressif chez lui et agressif à l’étranger. . ” BlackRock a publié une réponse déclarant : « Les États-Unis et la Chine ont une relation économique importante et complexe… Grâce à notre activité d’investissement, les gestionnaires d’actifs basés aux États-Unis et d’autres institutions financières contribuent à l’interconnexion économique des deux plus grandes économies du monde. »

À une époque où l’édifice de la dette gonflée des banques chinoises et des conglomérats immobiliers s’effondre presque quotidiennement, la défense de BlackRock et du PDG Fink sonne à peine. Cela suggère qu’il y a beaucoup plus derrière la relation BlackRock-Chine ainsi que derrière l’attaque de Soros. Deux jours avant l’OpEd de Soros dans le journal, le China Global Times officiel a écrit un article cinglant qualifiant Soros de « terroriste économique mondial ». L’une de leurs accusations était que l’argent de Soros avait financé une «révolution de couleur» à Hong Kong en 2019 contre les nouvelles lois de Pékin mettant de facto fin au statut indépendant de l’île.

Cependant, l’attaque brutale contre Soros a été beaucoup plus probablement causée par un OpEd que Soros a écrit dans le Financial Times de Londres cinq jours plus tôt dans lequel il attaquait durement Xi Jinping et la répression actuelle contre les entreprises privées chinoises telles que Jack Ma’s Alibaba et Ant Financial. Dans un OpEd du 30 août, Soros a qualifié la répression du président Xi Jinping de « un frein important à l’économie chinoise » qui « pourrait conduire à un crash. » Il a en outre souligné que les principaux indices boursiers occidentaux tels que le MSCI de MorganStanley et l’ESG Aware de BlackRock, ont « effectivement forcé des centaines de milliards de dollars appartenant à des investisseurs américains dans des entreprises chinoises dont la gouvernance d’entreprise ne répond pas aux normes requises – le pouvoir et la responsabilité sont désormais exercés. par un seul homme (Xi) qui n’est responsable devant aucune autorité internationale. Il a exhorté le Congrès à adopter des lois qui limiteraient les investissements des gestionnaires d’actifs aux « entreprises où les structures de gouvernance réelles sont à la fois transparentes et alignées avec les parties prenantes ».

L’aspect curieux des accusations de Soros contre la transparence financière de Pékin est qu’elles sont factuellement correctes, sur la base des déclarations publiques des régulateurs chinois ainsi que des gestionnaires et des régulateurs de Wall Street. Les marchés financiers chinois sont opaques et les règles changent de manière imprévisible quant à savoir qui est sauvé et qui ne l’est pas. L’effondrement en cours de l’énorme groupe immobilier et financier chinois Evergrande n’est qu’un exemple récent du risque élevé d’investir aujourd’hui en Chine.

Pas si Evergrande

Le groupe immobilier « le plus précieux » au monde est également le groupe immobilier le plus endetté au monde. Evergrande, basée à Shenzhen, est au bord de la faillite depuis des mois, car elle fait défaut de prêt après prêt et les principales agences de notation abaissent sa note au statut d’ordure. Le groupe doit un total de 305 milliards de dollars et cette dette est à la fois offshore sous forme de prêts en dollars ainsi que de prêts nationaux non réglementés issus de ce que l’on appelle les WMP ou produits de gestion de patrimoine. Alors que ses finances implosent et que les ventes d’appartements s’effondrent, des dizaines de milliers de futurs propriétaires d’appartements sont menacés d’avoir payé pour des appartements inachevés. À ce jour, la banque centrale de Chine n’est pas intervenue, mais la spéculation grandit selon laquelle un renflouement du groupe par l’État est dans quelques jours afin d’éviter une contagion financière systémique. La raison en est apparemment qu’Evergrande n’est que la pointe d’un iceberg très endetté du secteur des entreprises chinoises.

En août, China Huarong Asset Management Co., une soi-disant « bad bank » créée par le ministère des Finances pour reprendre les actifs des entreprises chinoises en difficulté, a elle-même dû être renflouée par l’État pour empêcher ce que beaucoup craignaient être le « Lehman crise.” Huarong est l’une des quatre sociétés d’État créées à la suite de la crise financière asiatique de 1998 pour gérer les actifs des sociétés d’État en faillite. Bien que détenue majoritairement par le ministère chinois des Finances, elle a vendu depuis 2014 des actions à d’autres, dont Goldman Sachs et Warburg Pincus.

Après 2014, Huarong est devenu un géant financier non bancaire et a financé une croissance spectaculaire par le biais de la dette. Cela a commencé à se détendre en 2020 pendant la crise du covid. En janvier 2021, un tribunal chinois a jugé le président, Lai Xiaomin, qui a été condamné à mort sans sursis pour corruption, détournement de fonds et bigamie, dans un étrange ensemble d’accusations. Le tribunal a déclaré : « Il a mis en danger [China’s] stabilité financière.”

Lorsque le groupe Huarong n’a pas publié son rapport financier annuel avant la date limite de fin mars, les craintes ont grandi d’une réaction en chaîne de la faillite alors que des milliards de ses obligations offshore en dollars étaient en danger. Les dettes totales ont été estimées à quelque 209 milliards de dollars. Au lieu de gérer avec prudence les actifs en difficulté, Lai a utilisé le statut de ministère des Finances de la banque non bancaire pour traiter de tout, du capital-investissement à la spéculation immobilière en passant par le commerce des obligations de pacotille, empruntant des milliards de manière sauvage. L’État a forcé son propre groupe CITIC à renflouer Huarong en août. Pourtant, il est clair que ce n’est que le début d’une crise financière qui fait boule de neige en Chine.

Atterrissage en catastrophe ?

Depuis des mois, le Politburo de Xi tente, avec un désespoir croissant, de stopper la croissance d’une bulle financière colossale dans son secteur immobilier. Plus tôt cette année, Xi a lancé le slogan « le logement, c’est pour vivre, pas pour spéculer ». Ses mesures pour geler et dégonfler lentement l’énorme bulle immobilière sont probablement beaucoup trop tardives. La construction et les ventes immobilières représentent la plus grande partie du PIB chinois, plus de 28% selon les estimations officielles. Exiger que l’investissement se porte désormais sur des projets « productifs » et non sur la spéculation sur des prix immobiliers toujours plus élevés n’est pas si facile.

Xi a de plus en plus pris des mesures pour contrôler la bulle immobilière incontrôlable de la Chine et sa menace d’une crise systémique comme celle des États-Unis en 2008, en prenant des mesures pour restreindre les prêts immobiliers. Selon les données chinoises, le montant du financement total de l’immobilier est en baisse de 13% pour le premier semestre 2021 par rapport à 2020. Dans le même temps, la dette due par les sociétés immobilières chinoises sur les obligations et autres dettes s’élève à plus de 1 300 milliards de RMB ou 200 milliards de dollars. en 2021, et près de 1 000 milliards de RMB en 2022. La contraction du secteur immobilier rendra un remboursement aussi énorme de plus en plus impossible et entraînera sans aucun doute de nouveaux défauts de paiement dans toute la Chine. Récemment, Ping An, le plus grand groupe d’assurance de Chine, également fortement investi dans l’immobilier, a été contraint de mettre de côté 5,5 milliards de dollars de provisions pour pertes sur prêts liées à son investissement dans le défaillant, China Fortune Land Development Co.

S’il n’y avait qu’Evergrande qui était insolvable en raison de dettes impayées dans une économie en contraction, les autorités chinoises pourraient sans doute le gérer d’une manière ou d’une autre en exigeant de ses banques d’État ou de grands groupes comme CITIC qu’elle se contente d’avaler les créances douteuses pour contenir la propagation de la crise. . Le problème est qu’Evergrande, Huarong, PingAn et d’autres grands investisseurs immobiliers chinois ne sont clairement que les symptômes d’une économie qui s’est endettée bien au-delà de ce qui était prudent. En avril, le Conseil d’État du PCC de Pékin a déclaré aux gouvernements locaux que leurs soi-disant véhicules de financement des gouvernements locaux avec des milliards de dollars estimés (personne ne le sait) qu’ils avaient en prêts bancaires parallèles non réglementés utilisés pour financer des projets locaux, devaient se débarrasser des excès de créances douteuses ou aller en-desous.

Le 1er juillet, Pékin a annoncé que les revenus du gouvernement local provenant des ventes de terrains aux développeurs, soit environ la moitié de tous les revenus locaux, devaient être envoyés au ministère central des Finances de Pékin et ne plus être utilisés localement. Cela assure un effondrement catastrophique des banques parallèles locales de plusieurs milliards de dollars et des projets de construction. Plus de renflouements de Pékin. Dans le même temps, la solvabilité du fragile « petit » secteur bancaire chinois de plusieurs milliards de dollars est mise en doute, alors que les fermetures de banques augmentent. Maintenant que les géants nationaux appartenant à l’État sont au bord de la faillite, la guerre verbale entre BlackRock et George Soros prend un nouvel éclairage significatif. La Chine est dans une grave crise d’effondrement de la dette.

La Chine possède déjà la plus grande étendue de voies ferrées à grande vitesse au monde et celles-ci perdent de l’argent. L’Initiative de la Route de la Ceinture s’enlise dans des dettes que les pays ne sont pas en mesure de rembourser et les banques chinoises ont fortement réduit les prêts aux projets de la Route de la soie de la BRI, de 75 milliards de dollars en 2016 à 4 milliards de dollars en 2020. Sa crise démographique signifie le flux sans fin de main-d’œuvre rurale bon marché vers construire cette infrastructure est en forte baisse. La classe moyenne est profondément endettée d’avoir acheté de nouvelles voitures et maisons lorsque les temps étaient bons. La dette totale des ménages, y compris les prêts hypothécaires et à la consommation pour les voitures et les appareils ménagers en 2020, représentait 62 % du PIB. L’Institute of International Finance (IIF) a estimé que la dette intérieure totale de la Chine s’élevait à 335% du produit intérieur brut (PIB) en 2020.

Le renflouement de Wall Street à Pékin ?

Il semble que Pékin cherche de facto un renflouement majeur des investisseurs étrangers dans ses actions et obligations en difficulté dirigées par Wall Street. Les grandes banques et investisseurs de Wall Street sont étroitement impliqués en Chine depuis plusieurs années. Avec les marchés boursiers américains à des sommets historiques dangereux et l’UE en grande difficulté, ils espèrent peut-être que la Chine pourra les sauver, malgré les preuves évidentes que les règles comptables des entreprises chinoises sont opaques, comme le montre Evergrande. Depuis 2019, l’indice MSCI All Country World largement utilisé de Morgan Stanley a été autorisé à répertorier les principales sociétés chinoises, ce qui, comme l’a noté avec précision Soros, oblige les fonds d’actions occidentaux à acheter des milliards de dollars d’actions chinoises. BlackRock est désormais autorisé à investir l’épargne personnelle chinoise dans ses fonds. Il n’est pas clair s’il y a d’autres parties à l’accord.

