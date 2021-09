L’être humain devrait mettre les pieds sur Mars en 2035

08/09/2021 à 13:11 CEST

Un groupe international de scientifiques dirigé par des spécialistes de l’Institut russe des sciences et technologies de Skolkovo (Skoltech) a fixé la date idéale pour un atterrissage humain sur Mars : l’arrivée d’une mission habitée sur la planète rouge devrait avoir lieu en 2035. Selon les experts , à ce moment-là, les conditions idéales seront données en termes de cycles planétaires et de météo spatiale.

Le regain d’intérêt pour vols interplanétaires habités y la nueva «carrera espacial» del siglo XXI que se ha puesto en marcha entre las principales potencias, como Estados Unidos, China y Rusia, parece indicar que la fecha más cercana para una misión hacia distintos puntos del espacio siempre es la más conveniente y attractive. Cependant, il y a beaucoup d’autres facteurs à considérer.

Selon un communiqué de presse, le météo spatiale il a en fait un poids important par rapport au moment où une certaine mission est possible ou faisable. Sur la base de recherches récemment publiées dans la revue Space Weather, les scientifiques responsables de la nouvelle étude pensent qu’au milieu des années 30, il y aura une combinaison idéale de divers facteurs, ce qui ouvrirait une opportunité idéale pour que les humains possèdent enfin leurs pieds sur Mars. .

Photo: effet des radiations nocives sur un astronaute protégé par un bouclier en aluminium de 10 grammes par centimètre carré. L’image de gauche illustre 100 protons frappant le vaisseau spatial avec des énergies de 100 mégaélectronvolts. A droite, seulement 10 protons entrent, mais avec 10 fois plus d’énergie. Les lignes bleues indiquent les protons primaires et les particules secondaires résultantes sont représentées en rouge (neutrons), jaune (rayons gamma) et cyan (électrons). Les points verts indiquent les interactions particule-matière. Crédit : Dr Mikhail Dobynde / Skoltech.

Le Soleil comme bouclier protecteur

En principe, il faut garder à l’esprit qu’un engin spatial voyageant de la terre à mars et qui fait ensuite le voyage de retour sera exposé aux rayons cosmiques de l’espace lointain et aux particules énergétiques émises par notre propre Soleil.

L’impact négatif de ces particules et émanations du soleil est déterminé par la cycles solaires: ce sont des périodes de 11 ans, qui varient en fonction de l’intensité de l’activité solaire et qui ont un stade dans lequel le Soleil présente un pic d’activité (maximum solaire), émettant la plus grande quantité de rayonnement.

Les scientifiques pensent que s’il semble illogique de planifier une mission pendant la période de plus grande activité solaire, en réalité cela pourrait être une bonne idée : l’approche est basée sur le fait qu’il existe des alternatives pour se protéger des particules énergétiques solaires puisqu’elles fournissent un avantage unique , puisque le flux de rayonnement du Soleil fonctionne comme un “Bouclier de protection” contre l’impact négatif des rayons cosmiques galactiques les plus dommageables.

Un bouclier avec des limites

Cependant, il faut aussi considérer que dans une mission de longue durée il y a une limite par rapport au montant de “armure” avec lequel un vaisseau spatial peut être équipé pour protéger les astronautes et les installations contre les effets de la météo spatiale. Une fois cette limite dépassée, le navire peut devenir trop lourd et coûteux, rendant son lancement impossible.

Dans leur étude, les chercheurs ont analysé 28 types de particules dangereuses d’origine interstellaire (rayons cosmiques) et 10 classes de particules émises par le Soleil lors des éruptions solaires. Ils ont effectué une simulation quant à l’impact que ces particules auraient sur une mission habitée vers Mars, concluant que vers 2035 les conditions parfaites pour le lancement seraient données.

Les calculs montrent que le meilleur moment pour commencer un vol habité vers Mars et revenir est pendant la phase de déclin de l’activité solaire. Avec un blindage moyen de 10 centimètres d’aluminium, la mission pourrait durer jusqu’à quatre ans sans dépasser la limite de risque radiatif autorisé.

En chemin, le radiation solaire augmentant avec l’augmentation de l’activité du Soleil peut être « atténué » par le blindage et en même temps fonctionner comme une protection supplémentaire contre rayons cosmiques, en particulier contre les particules potentiellement plus lourdes et plus dangereuses, qui proviennent de l’extérieur du système solaire.

Référence

Battre 1 Sievert : Protection optimale contre les rayonnements des astronautes en mission vers Mars. MI Dobynde, YY Shprits, AY Drozdov, J. Hoffman et Ju Li. Météo spatiale (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1029/2021SW002749

