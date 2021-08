“L’être humain est responsable du réchauffement climatique”

in

Les êtres humains sont presque entièrement responsables du réchauffement climatique qui étouffe la planète. Le sixième rapport d’évaluation des experts en climatologie des Nations Unies rejette frontalement le déni et souligne que l’humanité est à l’origine de près de 100 % du changement climatique, dont certaines des conséquences « sont déjà irréversible& rdquor ;.

Le sixième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) note, en premier lieu, que le réchauffement climatique est un fait « vrai, incontestable, irréfutable, indéniable et scientifiquement prouvé & rdquor;. Si le précédent rapport, datant de 2014, laissait une trace de doute sur la possibilité que le réchauffement climatique soit causé par d’autres problèmes que les êtres humains, l’actuel lève toute incertitude : les preuves scientifiques de la responsabilité humaine sont « accablantes ».

Des changements sont observés dans le climat de la Terre dans toutes les régions et dans le système climatique dans son ensemble. Bon nombre de ces changements climatiques observés sont sans précédent depuis des milliers, voire des millions d’années., et certaines de celles qui ont déjà lieu, comme l’augmentation continue de la mer (20 centimètres entre 1901 et 2018), ne pourront s’inverser avant plusieurs siècles ou millénaires.

Le rapport, auquel ont participé 234 experts de 66 pays, dont l’Espagne, propose de nouvelles estimations sur la probabilité de dépasser le niveau de réchauffement climatique de 1,5°C dans les prochaines décennies par rapport aux niveaux préindustriels.

Conclure que A moins que les émissions de gaz à effet de serre ne soient réduites “immédiatement, rapidement et à grande échelle”, limiter le réchauffement à environ 1,5°C voire 2°C sera “un objectif inaccessible”. L’Accord de Paris resterait une simple feuille de papier.

Plus de CO2 qu’au cours des deux derniers millions d’annéesLa recherche scientifique a montré, comme l’indique le rapport, que les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités humaines sont responsables d’un réchauffement d’environ 1,1 °C de 1850-1900 à nos jours.

Ainsi, la concentration de CO2 dans l’atmosphère est la plus élevée enregistrée au cours des deux derniers millions d’années, et celles de méthane et de protoxyde d’azote sont supérieures à celles des 800 000 dernières années.

La conséquence de tout cela, prévient le rapport, est que le réchauffement climatique enregistré au cours du dernier demi-siècle est sans précédent au cours des 2000 dernières années. Et qu’il n’y a probablement pas eu de décennie aussi chaude que la dernière au cours des 125 000 dernières années.

Encore plus: “La dernière fois que la température de surface mondiale est restée à 2,5 ° C ou plus au-dessus de 1850-1900, c’était au cours du Pliocène moyen, il y a plus de 3 millions d’années.& rdquor ;, alerte le document.

« Ce rapport est une vérification de la réalité. Nous avons maintenant une vision beaucoup plus claire du climat », a déclaré Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du Groupe de travail I du GIEC, qui traite des fondements physiques du changement climatique.

“Il est clair depuis des décennies que le climat de la Terre est en train de changer, et le rôle de l’influence humaine dans le système climatique est incontestable”, a noté Masson-Delmotte.

Les scientifiques précisent que bien que de nombreuses caractéristiques du changement climatique dépendent directement du niveau de réchauffement climatique, ce que les gens vivent est souvent très différent de cette moyenne mondiale. Par exemple, le réchauffement climatique est supérieur à la moyenne mondiale et, en particulier dans l’Arctique, le réchauffement est plus du double.

Des conséquences catastrophiques pour la planète« Le changement climatique affecte déjà toutes les régions de la Terre de multiples manières. Toute augmentation du réchauffement exacerbera les changements que nous vivons », a déclaré Panmao Zhai, coprésident du groupe de travail I du GIEC.

L’avenir n’est pas plus radieux : la température mondiale moyenne au cours des 20 prochaines années atteindra ou dépassera un réchauffement de 1,5 °C. Et il augmentera dans toutes les régions de la Terre.

Dans le pire des cas, si le taux actuel d’émissions de gaz à effet de serre se maintient, d’ici la fin de ce siècle, la température aura augmenté de 4,4 °C, ce qui conduirait à conséquences catastrophiques pour la planète.

Un réchauffement de 1,5°C provoquerait déjà « une augmentation des vagues de chaleur, l’allongement des saisons chaudes et le raccourcissement des saisons froides & rdquor ;; alors qu’avec un réchauffement climatique de 2°C les épisodes de chaleur accablante “atteindraient plus fréquemment des seuils critiques de tolérance pour l’agriculture et la santé”.

Cependant, ce n’est pas seulement une question de température. Le changement climatique entraînera des changements qui s’intensifieront si le réchauffement augmente. En particulier, cela provoquera changements d’humidité et de sécheresse, vents, neige et glace, zones côtières et océans.

Changements causés par le changement climatique-Est intensifier le cycle hydrologique. Cela entraîne une augmentation des précipitations et des inondations associées, ainsi que des sécheresses plus intenses dans de nombreuses régions.

-Est affectant les régimes de précipitations. Aux hautes latitudes, les précipitations devraient augmenter, alors qu’elles devraient diminuer dans la plupart des régions subtropicales.

–Les zones côtières connaîtront une élévation continue du niveau de la mer tout au long du 21e siècle, ce qui contribuera à rendre l’érosion côtière et les inondations côtières plus fréquentes et plus graves dans les zones de basse altitude.

–Plus de chauffage amplifiera la dégel du pergélisol, ainsi que la perte de la couverture neigeuse saisonnière, la fonte des glaciers et les calottes glaciaires, et la perte de glace de mer arctique en été.

–Les changements dans l’océan, tels que le réchauffement et l’acidification, l’augmentation de la fréquence des vagues de chaleur marines et la réduction des niveaux d’oxygène, sont clairement liés à l’influence humaine. Ils affectent à la fois les écosystèmes et les personnes qui en dépendent.

–Dans le cas des villes, certains aspects du changement climatique peuvent être amplifiés, notamment la chaleur (les zones urbaines sont généralement plus chaudes que leur environnement) et les inondations dues aux épisodes de pluie intense et à la montée du niveau de la mer dans les zones côtières.

Une lueur d’espoirCependant, il y a une lueur d’espoir : “Une réduction substantielle et soutenue des émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre limiterait le changement climatique& rdquor ;, notent les auteurs.

Bien sûr, bien que l’amélioration de la qualité de l’air soit rapide si les émissions sont réduites, il pourrait falloir entre 20 et 30 ans pour que les températures mondiales se stabilisent, selon le rapport, approuvé par les 195 gouvernements membres du GIEC.

“Si nous voulons stabiliser le climat, il faudra réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière substantielle, rapide et soutenue. pour enfin atteindre zéro émission nette de CO2 & rdquor; & rdquor;, a déclaré Zhai.

“De plus, limiter d’autres gaz à effet de serre et polluants atmosphériques, en particulier le méthane, pourrait être bénéfique à la fois pour la santé et le climat”, a-t-il ajouté.

Les scientifiques ont publié l’avis. La prochaine décennie sera « décisive ». Il faut transformer le modèle de développement et le système économique pour éviter l’effondrement de la Planète

–234 auteurs de 66 pays.

–31 auteurs coordonnateurs.

–167 auteurs principaux.

–36 rédacteurs-réviseurs.

–517 auteurs contributeurs.

–Plus de 14 000 références citées.

–78 007 commentaires émis par les gouvernements et les experts.

Rapport de référence : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf

