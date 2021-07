L’être humain, plus meurtrier que le changement climatique pour les amphibiens et les reptiles

28/07/2021 à 09h00 CEST

Les êtres humains sont la principale cause de la diminution du nombre d’amphibiens et de reptiles sur Terre, tandis que le changement climatique est un facteur d’importance secondaire. C’est la principale conclusion d’une étude menée par des chercheurs de l’Institut catalan de paléoécologie humaine et évolution sociale (IPHES-CERCA) et de l’Université de Saragosse.

Les auteurs de l’étude s’étaient fixés pour objectif de vérifier si le fait que les amphibiens et les reptiles soient sérieusement menacés et en déclin est dû au changement climatique, comme certains scientifiques l’ont soutenu jusqu’à présent.

Pour ce faire, ils ont analysé le registre fossile d’amphibiens et de reptiles du Quaternaire, beaucoup moins documenté que celui des populations actuelles.

Le premier constat était que les archives fossiles de ces groupes au Quaternaire sont « très conservatrices & rdquor ;, tant sur le plan morphologique que numérique, ce qui montre que peu de changement a été enregistré sur de longues périodes de temps. Et ce malgré les changements climatiques importants enregistrés.

Afin d’établir l’effet non induit par l’homme du changement climatique sur la diversité de l’herpétofaune, les chercheurs ont collecté des données sur des sites pléistocènes du complexe de la Sierra de Atapuerca à Burgos, qui enregistrent le dernier million d’années de changements.

La diversité au Quaternaire a été mesurée en termes d’indices de richesse et d’uniformité et sa relation avec les paramètres climatiques a été analysée avec des modèles de régression de la technique dite des moindres carrés ordinaires (MCO), la plus utilisée pour ce type d’analyse statistique.

Les amphibiens et les reptiles ont surmonté le changement climatique dans le passé

Les amphibiens et les reptiles ont surmonté le changement climatique dans le passéLa plus grande diversité (richesse et uniformité) s’est produite dans des périodes considérées comme analogues à l’interglaciaire actuel, tandis que les valeurs minimales de diversité ont été atteintes pendant des périodes où les conditions étaient plus rudes (stades plus froids ou glaciaires).

Dans tous les cas, les valeurs les plus basses de diversité des étages froids selon les auteurs ont toujours été restituées ultérieurement, ce qui laisse présager une « grande résilience ».

« La température s’avère être le facteur climatique le plus influent. Par conséquent, les amphibiens et les reptiles ont réussi à surmonter les changements climatiques dans le passé.

Au contraire, les effets de l’anthropisation ont généré « une rare perte de diversité, comme on n’en a pas vu au cours des derniers millions d’années & rdquor;dit le rapport.

La conclusion est retentissante : « Le déclin actuel des amphibiens semble être dû à l’influence anthropique, le climat étant un facteur d’importance secondaire & rdquor ;.

L’étude, intitulée « Un million d’années de changements dans la diversité des amphibiens et des reptiles dans un paysage méditerranéen : la résilience gouverne le quaternaire & rdquor ;, a été publiée dans la revue « Paleontology & rdquor ;.

L’auteur principal de l’étude est Almudena Martínez-Monzón, de l’IPES-CERCA et de l’Université Rovira y Virgili (IRV). L’équipe était complétée par deux autres chercheurs de l’IPES-CERCA, Josep-Francesc Bisbal-Chinesta, Hugues-Alexandre Blain, et Gloria Cuenca-Bescós, directrice de l’Institut universitaire de recherche en sciences de l’environnement d’Aragon (IUCA), professeur de paléontologie. à l’Université de Saragosse et responsable de l’étude des petits vertébrés dans le projet Atapuerca.

Les amphibiens, le groupe animal le plus menacé de la planète

Les amphibiens, le groupe animal le plus menacé de la planèteLe WWF a déjà lancé en 2013 un document de « priorités urgentes & rdquor ; conserver les amphibiens, le groupe animal le plus menacé de la planète et dont le déclin est observé au fil des ans également en Espagne. Un tiers des espèces d’amphibiens dans le monde sont en danger.

“Les communautés autonomes et les entités locales ont un rôle clé dans la protection et la récupération des points d’eau et autres habitats d’intérêt pour les amphibiens”, a déclaré le WWF à l’époque.

L’ONG a ensuite souligné que principales menaces pour les amphibiens, ce sont : la destruction et l’altération de l’habitat, la pollution, les abus, les maladies, les espèces exotiques envahissantes et le changement climatique.

Concernant les reptiles, le WWF a produit en 2018 un rapport sur le commerce légal et le trafic illégal d’espèces et a conclu que L’Espagne est le principal pays de destination des peaux de reptiles dans le monde (31%), devant Singapour (16%). Près d’un tiers des peaux trafiquées dans le monde finissent en Espagne.

En outre, L’Espagne canalise également un important trafic de spécimens vivants de reptiles, comme la tortue noire d’Afrique du Nord ou des espèces exotiques d’Amérique latine, entre autres espèces.

Rapport du WWF sur les amphibiens : https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/prioridades_conservacion_anfibios_espana.pdf?28125/WWF-alerta-de-que-son-necesarias-medidas-urgentes-para-la-proteccin-de -the -amphibiens

