L’étreinte émotionnelle de deux mythes barcelonais à Paris

19/10/2021

Le à 21:22 CEST

Léo Messi et Ronaldinho Ils se sont embrassés ce mardi sur la pelouse du Parc des Princes. Le Brésilien, qui a joué pour le PSG, a assisté au match entre l’équipe de France et Leipzig, correspondant à la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des champions 2021-22.

Le câlin a eu lieu alors que le PSG faisait les exercices d’échauffement. C’est alors que Ronaldinho, l’invité de luxe de l’équipe de France dans le jeu, est entré sur le terrain et Messi s’est approché de lui en courant. Les deux, avec un passé du Barça, se sont embrassés émotionnellement. Messi, très affectueux, passa sa main dans son dos…

Et c’est que l’Argentin a succédé à Ronaldinho à la fin de la saison 2007-08 et a inscrit son premier but, contre Albacete au Camp Nou, après une passe décisive du Brésilien. Dès la campagne suivante, 2008-09, la première de Guardiola, Messi est devenu la star de l’équipe.Ronaldinho a joué dans les rangs du PSG entre 2001 et 2003 de signer pour le FC Barcelone, une équipe dans laquelle il est resté cinq saisons, jusqu’en 2007-08. Messi, pour sa part, qui a joué pour le FC Barcelone entre 2004 et 2021 et, depuis cette saison, il joue pour le PSG, auquel il est arrivé avec la lettre de liberté.