L’étreinte passionnante entre Mancini et Vialli

L’entraîneur italien, Roberto Mancini, et le délégué de la sélection, Gianluca Vialli, ont joué dans une étreinte émotionnelle après que l’Italie ait été proclamée championne. Anciens joueurs de la Sampdoria au début des années 90 et amis depuis, Mancini voulait Vialli à ses côtés une fois qu’il aurait pris le commandement de l’Azzurra. Vialli se remet d’un cancer et a été l’un des visages les plus visibles de l’équipe italienne à ce championnat d’Europe.