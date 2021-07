L’étreinte sincère entre Messi et Neymar, rivaux mais amis

in

07/11/2021 à 05:45 CEST

C’était l’une des images de la nuit. Deux rivaux sur le terrain mais en même temps deux amis qui s’admirent après avoir passé quatre saisons à Barcelone. Leo Messi et Neymar ont joué dans un câlin sincère à la fin du match. L’Argentin a consolé l’hôte, triste de perdre une finale dans laquelle le Brésil a été erratique. Tout le contraire de l’Argentine, qui a su capitaliser sur sa plus belle occasion avec le but de Di María à la 22e minute, finalement le dernier à faire pencher la balance en sa faveur (1-0).

Neymar a retrouvé le grand niveau de jeu et le déséquilibre qui l’ont amené il y a des saisons à côtoyer les meilleurs footballeurs du monde. Une belle performance qui se termine pourtant sans titre. Il a terminé la compétition avec cinq passes décisives et deux buts qui le placent très près du record historique de buts en matchs officiels avec l’équipe vert-jaune de Pelé. Au total, 77 ont marqué le triple champion du monde par les 68 de Neymar, encore âgé de 29 ans.

Pour sa part, Messi s’est imposé avec quatre buts comme le meilleur tireur de la compétition aux côtés du Colombien Luis Díaz. De plus, Messi était le leader des passes décisives, avec cinq, après avoir joué chaque minute des sept matchs auxquels chaque équipe finaliste doit affronter, et a été nommé meilleur joueur du tournoi.