‘Let’s Do It Again’: The Staple Singers’ Soul Smash sur grand écran

Quelques semaines avant que l’album ne dépasse les charts R&B américains le 6 décembre 1975, le chanson titre de la bande originale des Staple Singers au film comique Let’s Do It Again leur avait déjà donné un hit soul n°1. Après avoir remplacé « Save Me » de Silver Convention dans cette enquête, il deviendrait alors le dernier numéro pop de l’année juste après Noël.

Le single et l’album représentaient une combinaison irrésistible de deux grands talents américains, avec le disque interprété par les Staples et écrit et produit presque entièrement par Curtis Mayfield. Après la course du groupe familial sur Stax Records, qui avait commencé en 1968, la bande originale est apparue sur le label Curtom de Mayfield – une consolation pour le fait que Curtom a fait une offre pour signer les Staples à long terme, mais a perdu face à Warner Brothers.

C’était la dernière d’une série de bandes originales de films à succès de Mayfield, après sa propre Superfly vendue à des millions de personnes et la collaboration de Claudine avec Gladys Knight & the Pips. « Let’s Do It Again » est mieux dans les mémoires que le film dont il faisait la bande originale, qui mettait en vedette Sidney Poitier (également le réalisateur), Bill Cosby et Jimmie Walker.

Le LP était le seul album R&B n°1 du groupe, et a également atteint la 20e place du Billboard 200, quelque chose qu’ils n’ont atteint qu’à une autre occasion, avec Be Altitude: Respect Yourself en 1972. La partition de Let’s Do It Again a également fourni un autre hit soul du Top 5 pour les Staples, à nouveau écrit par Mayfield, avec la chanson « New Orleans ».

L’album de la bande originale a également donné la chance à Mayfield avec un groupe qu’il avait essayé de signer. Comme Marv Stuart, son manager et partenaire de leur label Curtom, l’a rappelé : « Nous avons fait une offre sur le Staples et perdu [to Warner Brothers], et a fini par les produire.

