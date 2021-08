Marvin Gaye a commencé à sortir des albums à l’âge de 22 ans, en 1961. Ils ont commencé à toucher un public pop trois ans plus tard lorsque son set Together avec Mary Wells apparu. En 1971, Marvin, plus mature, s’est vraiment connecté au public des albums grand public sur le classique Ce qui se passe. Mais il a atteint des sommets encore plus élevés avec le LP de 1973 qui est sorti le 28 août 1973 et a commencé son parcours dans les charts le 15 septembre, Let’s Get It On.

Les fans de Gaye étaient préparés et prêts pour cette célébration sensuelle via le titre principal single, qui a atteint les charts en juillet de la même année et était dans la deuxième d’une course de six semaines au sommet du Billboard Hot 100 lorsque l’album a été classé. De loin le n°1 pop le plus ancien de l’année en Amérique, c’était le teaser parfait pour le 13e LP studio de Marvin.

Les critiques musicaux ont ronronné de satisfaction à la nouvelle version. « Gaye utilise sa voix (à la fois en tête et en arrière-plan) pour créer une qualité onirique à peine moins surréaliste qu’il ne l’a fait sur Ce qui se passe, son meilleur disque à ce jour », a écrit Jon Landau dans Rolling Stone.

Écoutez le meilleur de Marvin Gaye sur Apple Music et Spotify.

« Mais tandis que sur l’œuvre précédente, il chantait la différence entre sa vision de la volonté de Dieu et de la vie de l’homme », a-t-il poursuivi, « il est actuellement préoccupé par des questions purement profanes – l’amour et le sexe. Et pourtant, il continue de transmettre ce même degré d’intensité, envoyant des harmoniques presque cosmiques tout en formulant avec éloquence les paroles parfois simplistes.

Les acheteurs de disques ont accepté. Motown a fait la promotion de l’album de nouvelles manières et auprès d’un public plus jeune que sa base traditionnelle, en lui attribuant un espace publicitaire dans le magazine National Lampoon et l’édition universitaire de Time. Le Let’s Get It On LP a expédié de l’or et a fait ses débuts à la 28e place, de loin la nouvelle entrée la plus élevée de la semaine.

Aux États-Unis, il est devenu platine en trois semaines et a ensuite passé une semaine au n ° 2, n’a tenu la première place que par Les pierres qui roulent‘ Soupe De Tête De Chèvre. Dépassant le sommet n ° 6 de What’s Going On, il a également réussi huit semaines de plus que son prédécesseur sur le palmarès Billboard, avec un séjour de 61 semaines.