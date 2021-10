Je parie que Kelli Stavast veut refaire son interview avec Brandon Brown.

Stavast a tristement tenté de blanchir les fans de NASCAR en scandant « f * %K Joe Biden » en insistant sur le fait qu’ils scandaient plutôt « Let’s Go Brandon » récompensant instantanément les Américains anti-Biden, qui est presque tout le pays, un mème incroyable.

Kelli Stavast Births a Meme

Regardez comme Kelli essaie de faire tourner le sentiment anti-Biden dans son interview d’après-course avec Brandon (les chants commencent à 4h00):

« Let’s Go Brandon » a été utilisé lors de matchs de football universitaire, comme des farces sur les haut-parleurs d’aéroport, des tags sur Twitter ou en général lorsque quelqu’un veut exprimer son aversion pour le président actuel sans le dire, et maintenant c’est un sommet chanson de rap prenant la première place dans le top 40 iTunes Hip-Hop.

« Allons Brandon » – Loza Alexander

Le rappeur de MAGA Loza Alexander a initialement publié la chanson mème sur TikTok en octobre et elle est immédiatement devenue virale. Maintenant, c’est la chanson de rap la plus populaire sur iTunes. Loza doit remercier Kelli pour le mème, mais le message dans cette chanson est tout à lui.

