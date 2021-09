Let’s Play Aragami 2 – un jeu d’arcade contre des assassins ninja

Aragami 2 est un jeu d’action furtif à la troisième personne agréable qui me rappelle certains des anciens jeux de type ninja rétro comme Tenchu, Ninja Gaiden et Onimusha.

À son avantage, Aragami 2 a une sensation plus arcade que ces trois-là. Dans la vidéo ci-dessus, vous verrez que les objectifs de la mission sont assez simples et que le combat est simple, mais cela devient intéressant avec toutes les capacités d’ombre que vous pouvez débloquer au fur et à mesure de votre progression. Le mouvement est réactif et il est assez facile à prendre en main et à jouer de manière assez intuitive.

Il s’avère que je ne suis pas vraiment un ninja et que j’ai beaucoup trop confiance en ma propre capacité à coiffer mes ennemis. Qu’avez-vous pensé du gameplay ? Faites le nous savoir dans les commentaires. Est-ce un jeu de ninja auquel vous avez hâte de jouer ?

Aragami 2 sortira le 17 septembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Il fait également partie du Xbox Game Pass. Pour plus de jeux, consultez notre page des dates de sortie des jeux vidéo, détaillant les jeux à venir cette année et au-delà.