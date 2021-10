LetsVenture permettra aux fondateurs de se transformer en investisseurs providentiels via un nouveau fonds

LV Fuel vise à investir dans au moins 20 start-ups dans un premier temps et vise à intégrer plus de 200 investisseurs fondateurs au cours des deux prochaines années.

La plateforme d’investissement à un stade précoce LetsVenture a lancé jeudi un nouveau fonds syndiqué qui permettra aux fondateurs de son portefeuille existant d’investir dans de nouvelles start-ups.

Le nouveau syndicat, LV Fuel, comprend plus de 375 fondateurs des sociétés du portefeuille de LetsVenture, y compris des start-ups telles que Trell, Khatabook, Classplus, Dukaan, Airmeet, Infeedo, Agnikul Cosmos et Bimaplan.

LV Fuel vise à investir dans au moins 20 start-ups dans un premier temps et vise à intégrer plus de 200 investisseurs fondateurs au cours des deux prochaines années.

Le syndicat cherchera à allouer au moins 20 % des investissements aux femmes entrepreneurs et fondatrices des villes de niveau 2 et 3. LV Fuel investira de 30 000 $ à 2 millions de dollars dans les start-ups et est à la fois indépendant du secteur et du stade. Pour l’instant, LV Fuel n’a pas de plafond sur le nombre global de start-up dans lesquelles il investira.

Shanti Mohan, cofondatrice et PDG de LetsVenture, a déclaré qu’il y avait deux moteurs principaux pour le lancement de LV Fuel. « Le premier était un écosystème en pleine maturité où nous avons un grand nombre de fondateurs qui ont construit des entreprises évolutives et seraient les meilleurs mentors pour les nouveaux fondateurs. Deuxièmement, le grand nombre de fondateurs qui s’inscrivent maintenant en tant qu’investisseurs sur LetsVenture. Notre objectif de rendre l’investissement sur le marché privé facile et accessible reste la clé de toutes nos initiatives », a déclaré Mohan dans un communiqué.

