Lettre de Harry Kane aux fans des Spurs

06.08.2021 à 19:38 CEST

Le joueur de Tottenham, Harry Kane a été liée avec insistance à la Manchester City Au cours des dernières semaines et ce vendredi, le joueur anglais a décidé de sortir de son silence et publier une lettre sur vos réseaux sociaux pour tous les fans des « Spurs ».

Dans la lettre que le joueur anglais a publiée Il a nié avoir refusé à aucun moment d’entrer avec le reste de ses compagnons et a veillé à ce que samedi prochain il sera aux ordres du nouveau technicien de Tottenham, Nuno Espírito Santo.

“Cela fait dix ans que j’ai fait mes débuts pour Tottenham. Pendant toutes ces années, vous, les fans, m’avez montré un soutien et une affection totale. C’est pourquoi cela me fait de la peine de lire certains commentaires qui ont été faits cette semaine remettant en cause mon professionnalisme. je n’entrerai pas dans les détails, mais je tiens à préciser que je n’ai jamais refusé de m’entraîner. Je serai de retour avec l’équipe demain, comme prévu. Je ne ferais rien qui mettrait en péril la relation que j’ai avec les fans, qui m’ont apporté un soutien indéfectible pendant mes années au club. Cela a toujours été le cas et l’est encore aujourd’hui.“, a écrit le joueur anglais sur ses réseaux sociaux.

La chaîne ‘Sky Sports’ a assuré ce lundi que l’attaquant vedette de Tottenham Il ne s’est pas présenté à la formation qu’il était censé suivre sur l’Hostspur Way, à la suite de lpression que j’avais de la part de l’ensemble par Pep Guardiola à signer.

A la fin de la saison 2020-21 Kane il aurait informé le club de son intention de partir cet été. Et cette semaine, il a été supposé que l’accord porterait sur 160 millions de livres ce qui allait tourner Kane dans la deuxième signature la plus chère de l’histoire du football.